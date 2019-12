Reformy sa v školstve nedajú robiť zo dňa na deň, hovorí ministerka Martina Lubyová

Najsilnejším motívom tohto roku bolo pozdvihnutie školstva a celého rezortu v sociálnej oblasti. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS). V školstve sa podľa Lubyovej reformy nedajú robiť „zo dňa na deň“. Aktivity zoradili tak, aby sa ich za funkčné obdobie podarilo nielen začať, ale aj dokončiť.

„Vyhodnotili sme, aké opatrenia sa už nedajú začať robiť tesne pred voľbami,“ vysvetlila a dodala, že veci, ktoré by sa nedotiahli do konca, ministerstvo školstva ani nezačalo robiť.

Bez veľkých zlyhaní

Rozpracovaná je napríklad podľa Lubyovej reforma diagnostiky testovania v rámci centier psychologického poradenstva.

„Sú to už veci, ktoré sú vypracované a konzultované s komunitou, no nemá cenu ich prijímať pred voľbami, pretože by sa mohli stať nástrojom predvolebného politického boja. Je to príliš vážna téma na to, aby sme s tým takto experimentovali,“ povedala ministerka.

V roku 2018 prijali Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý je naplánovaný na desať rokov. Lubyová tvrdí, že veľkým zlyhaniam sa jej podarilo vyhnúť. „Možno práve preto, že máme schválený program na desať rokov a vieme, kedy s akým opatrením začať,“ povedala pre SITA.

Navyšovanie platov

Najsilnejším motívom tohto roka a celého volebného obdobia bol podľa ministerky pokus o pozdvihnutie školstva a celého rezortu v sociálnej oblasti. Najvýraznejším a hmatateľným prejavom bolo navyšovanie platov v rezorte.

Ako Lubyová dodala, podarilo sa zachovať aj kreditové príplatky za celoživotné vzdelávanie, s ktorými sa v novom zákone nepočítalo.

Medzi pozitíva Lubyová zaradila aj Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, posilnenie duálneho vzdelávania či vznik Akreditačnej agentúry pre vysoké školy, od ktorej si sľubuje zvýšenie kvality vysokého školstva.