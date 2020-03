Rektor nemá priamy dosah na to, čo sa deje na fakultách, i keď fakulty sú súčasť VŠ, tvrdí analytička

Situácia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave upozorňuje na problémy súčasného nastavenia riadenia vysokého školstva. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall. Priblížila, že problémom je najmä to, že rektor a univerzita nemajú priamy dosah na to, čo sa deje na fakulte.

Podľa nej to otvára otázky postavenia fakúlt. Hall podotkla, že ide o jednu z kľúčových fakúlt nielen pre STU, ale aj pre Slovensko, keďže vychovávala top odborníkov v IT oblasti a špecificky sa zaoberajú aj otázkami umelej inteligencie, ktoré považujú za kľúčové témy pre budúcnosť.

Problémy riadenia VŠ

Situácia na škole podľa Hall, ukazuje na problémy súčasného nastavenia riadenia vysokých škôl (VŠ). „Konkrétne v tom, že rektor a univerzitná úroveň nemá priamy dosah na to, čo sa deje na fakultách, i keď fakulty sú súčasť VŠ. Rektor sa môže len prizerať ako sa mu rozpadá pred očami jedna z jeho kľúčových fakúlt a ako cela situácia vrhá negatívne svetlo na jeho VŠ,“ vysvetlila.

Dodala, že otvára to otázky, či je žiadúce, aby univerzity boli súborom fakúlt a nie vnútorne súdržnou organizáciou. Iniciatíva v rámci svojich odporúčaní navrhuje, aby mal rektor možnosť vstupovať do výberu dekana. Napríklad tým, že by si ho mohol vybrať z kandidátov navrhnutých fakultným senátom. S dekanom by následne uzavrel výkonnostnú zmluvu. V nej by rektor zadefinoval, čo sú úlohy dekana a na základe čoho bude dekan odmeňovaný.

„Neplnenie tejto zmluvy by malo byt dôvodom, pre ktorý by mal mať rektor možnosť navrhnúť odvolanie dekana. O odvolaní by rozhodoval akademický senát VŠ, a nie tak ako dnes senát fakulty,“ uzavrela Hall.

Limitované kompetencie

K situácii na fakulte sa v polovici februára vyjadril aj rektor STU Miroslav Fikar vo svojom statuse na sociálnej sieti. Poznamenal, že rektori univerzít majú veľmi limitované, takmer žiadne priame kompetencie vstupovať do rozhodnutí orgánov jednotlivých fakúlt. Poukázal, že riadenie na VŠ je silne decentralizované v prospech fakúlt.

Akademické obce fakúlt si spravujú svoje záležitosti sami a aj riešenie sporov na fakultách majú v rukách orgány fakúlt, či už dekani, akademické senáty alebo akademické obce, a nie rektori. „A preto, ak sa objaví nejaký spor, aký sa teraz napríklad deje u nás na FIIT STU, tak ich rektori univerzít nedokážu priamo exekutívne riešiť. Ako rektor môžem na aktérov sporu apelovať, môžem im váhou neformálnej autority dohovárať – a o to som sa v posledných mesiacoch aj snažil – no žiaľ, bez výsledku,“ vysvetlil Fikar.

Priestor na dohodu

Časť zamestnancov FIIT prvýkrát štrajkovala 17. februára, keď sa začal letný semester, tak aby nenarušila výučbu. Svoj postup avizovali vedeniu 29. januára vo svojom vyhlásení. Podľa dekanátu daný štrajk nenarušil úvod do nového semestra. Z vyše 50 predmetov vyučovaných v letnom semestri sa pre štrajk vymenil prednášajúci za externistu v desiatich prípadoch. Štrajkujúci vtedy predložili vedeniu sedem požiadaviek.

Zaradili do nich napríklad aj zabezpečenie férových a demokratických volieb do senátu, zabránenie manipulácie so zložením akademickej obce do budúcnosti a vrátenie predmetov do ich pôvodného stavu a kvality. Doteraz nedošlo k splneniu ani jednej. Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana fakulty Ivana Kotuliaka podotkla, že so štrajkovým výborom rokovalo vedenie dokopy štyrikrát. Posledné stretnutie sa uskutočnilo 4. marca. V ten istý deň štrajkujúca skupina zamestnancov vyhlásila od 9. marca neobmedzený štrajk, no dodali, že stále vidia priestor na dohodu a sú pripravení rokovať ďalej.

Karoliová podotkla, že vedenie robí všetko pre to, aby od pondelka 9. marca zabezpečili poslucháčom fakulty právo na štúdium. „Z tohto dôvodu sme prijali nasledovné rozhodnutie, a to, že pokiaľ budú kolegovia v štrajku, nebudeme s nimi rokovať,“ dodala.

Voľby sú naplánované

Spory na FIIT STU trvajú niekoľko mesiacov. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojenia situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do akademického senátu (AS), o zrušení výpovede Bielikovej a o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU. Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sú naplánované na 17. marca.