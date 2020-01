Rezort školstva spustil ďalšiu výzvu, finančne podporí projekty zamerané na mládež

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo začiatkom januára 11 výziev na predkladanie žiadostí o finančnú podporu projektov zameraných na prácu s mládežou.

Informovala o tom na svojej stránke Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Dopĺňa, že výzvy sú vyhlásené v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež.

Záujemcovia o dotácie majú čas podať svoje žiadosti do februára. Výška dotácie je rôzna, pohybuje sa od 8-tisíc až do 355-tisíc eur.

Zapojiť sa môžu cirkevné a neziskové organizácie, nadácie a združenia a v rámci výzvy programu Komunita mladých aj obce.

Až 100-tisíc eur pre dobrovoľníkov

Najviac peňazí majú príležitosť získať záujemcovia o dotáciu v programe Podpora mládežníckych organizácií. Výdavky na mzdy zamestnancov môžu tvoriť až 60 percent z poskytnutej dotácie.

V rámci výziev programov Služby pre mladých smie záujemca žiadať dotáciu v maximálnej výške 100-tisíc eur na podporu klientsky orientovaných organizácií so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej úrovni.

Rezort chce podporiť linky dôvery

Inštitút na svojej stránke uvádza, že samosprávy majú možnosť žiadať financie aj na koordinátorov práce s mládežou či projekty na napĺňanie svojich plánov pre mládež.

Tiež na projekty zamerané na rozvoj kompetencií mladých ľudí prostredníctvom pohybových aktivít či na podporu liniek dôvery pre mladých ľudí. V rámci výziev sa počíta aj s centrami voľného času, ktoré smú žiadať dotácie na aktivity pre mládež od 15 rokov.

Výška dotácie a dátum podania žiadostí sa líši

Vo výzve v rámci programu Hlas mladých je maximálna výška požadovanej dotácie 61-tisíc eur. Financie by mali byť použité na podporu mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni.

Oprávnenými žiadateľmi sú tí, ktorí sa registrovali v rámci programu Hlas mladých na roky 2018 – 2020. V rámci ostatných výziev maximálna výška požadovanej dotácie sa pohybuje od 8- tisíc do 18-tisíc eur.

Minimálne 10% nákladov musí vykryť žiadateľ

Žiadateľ však musí v rámci každej výzvy preukázať, že má zabezpečených najmenej desať percent nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce.

Do 3. februára je možné podať žiadosti o dotáciu v rámci piatich výziev, v rámci štyroch výziev je možné podať žiadosti do 17. februára a v rámci výziev programu Komunita mladých do 28. februára.