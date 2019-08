Rodičia prvákov, pripravte si minimálne 100 eur. Školské potreby sú drahšie ako vlani

Za školské potreby zaplatia rodičia viac ako v predchádzajúcom školskom roku. Tvrdí to analýza Poštovej banky. Agentúru SITA o nej informovala tlačovou správou.

„Z najnovších údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že veľká časť školských potrieb medziročne zdražela. Školský zošit v priemere o štyri percentá, poznámkový blok formát A4 či ceruzka o viac ako sedem percent a guľôčkové pero o deväť percent. Približne štvorpercentné zvýšenie ceny sa dotklo aj pastelových farbičiek a výkresov,“ uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Najviac zaplatia rodičia prvákov

Nákup školských pomôcok najviac zaťaží rodinný rozpočet rodín, kde majú prváka.

„Pre deti, ktoré idú do prvej triedy, rodičia kupujú skôr klasické aktovky s detskými motívmi. Mnohí ale uprednostnia školské plecniaky, ktoré sú univerzálnejšie a deti ich môžu využiť viac rokov. Dnes už nie je jedno ani to, či je prvák pravák alebo ľavák. Čoraz viac rodičov uprednostňuje perá, ktoré sú odlíšené pre ľavákov a pravákov a majú ergonomický úchop. To isté platí aj pre ceruzky,“ priblížila Emília Kratochvílová zo spoločnosti TSV PAPIER.

Priemerná cena základných školských potrieb pre prváka sa podľa nej pohybuje v rozmedzí od 45 eur a viac v závislosti od vybraných značiek. K tomu treba pripočítať cenu tašky a peračníka, čiže 65 eur a viac.

Príspevok štátu na pomôcky

Na pomôcky pre prvákov prispeje v októbri prvý raz štát. Parlament v júni schválil novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorý predložila skupina poslancov za stranu Smer spolu s nezaradenou poslankyňou Alenou Bašistovou a poslankyňou za SNS Magdalénou Kuciaňovou.

Príspevok 100 eur na nákup školských potrieb majú rodičia prvákov základných škôl dostať automaticky v októbri tohto roka. Nová právna úpava sa dotkne približne 59 tisíc detí. Zaviesť mimoriadny prídavok 50 eur na nezaopatrené dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole, navrhovala predtým poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Podľa odhadu poslankyne výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300 eur.