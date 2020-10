Rodičia sa obávajú o úroveň vzdelávania v prípade zavretia škôl, menej sa boja o zdravie detí

Rodičia sa viac obávajú o kvalitu vzdelávania v prípade zatvorenia škôl než toho, že by sa ich deti mohli v škole nakaziť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobila spoločnosť 2Muse pre občianske združenie Rodičia.sk. Na kvantitatívnom ad-hoc prieskume, ktorý sa konal od 2. do 6. septembra 2020, sa zúčastnilo 1 020 respondentov.

Ako priblížili Matej Stuška a Natália Spodniak z Rodičia.sk, takmer 70 percent rodičov má obavy o kvalitu vzdelania detí v prípade, ak budú musieť byť doma a budú sa pokúšať o dištančné vzdelávanie.

Problém udržať pozornosť

Obava o kvalitu vzdelávania je prítomná u približne 60 percent rodičov žiakov na prvom stupni a pri takmer 80 percent rodičov žiakov na druhom stupni základných škôl.

S názorom, že deti pre zavretie škôl počas prvej vlny nedostatočne ovládajú učivo, ktoré im vyplýva z učebného plánu, sa stotožňuje 66 percent rodičov s deťmi do 18 rokov a 69 percent bežnej populácie.

Rodičia aj široká populácia sa v prieskume zhodli, že najproblémovejším aspektom bola schopnosť detí udržať pozornosť a absorbovať online vyučovanie.

S výrokom sa stotožnilo 73 percent rodičov žiakov základných škôl a takmer 80 percent rodičov stredoškolákov.

Technická vybavenosť domácností

V prieskume zhruba pätina rodičov túto stránku online vzdelávania nepovažovala za problém. Ako najmenej problémové vnímali rodičia technickú vybavenosť domácností a nedostatok dát na online vzdelávanie.

No pre minimálne dve z piatich rodín táto oblasť znížila kvalitu vzdelávania ich detí počas karantény.

Okrem technických aspektov vzdelávania na diaľku na strane domácností vyše 50 percent rodičov považovalo všetky ostatné aspekty takejto výuky ako nedostatočné či nezvládnuté.

Nedostatok online materiálov

Stuška so Spodniakovou vysvetlili, že rodičov trápil nedostatok učebných materiálov online, technická vybavenosť na strane vyučujúcich a v prípade stredoškolákov najmä kvalita komunikácie zo strany škôl a učiteľov.

Z prieskumu vyplynulo aj to, že približne tretina rodičov by vzhľadom na okolnosti vzdelávania na diaľku mierne okresala osnovy počas karantény, aby to všetky strany boli schopné zvládnuť.

Za výrazný okres osnov no nie objemu učiva sa vyslovilo 20 percent rodičov. Zhruba 15 percent rodičov by tento spôsob výučby najradšej úplne zrušili.