Rodičia sú za otvorené školy a učitelia by mali mať pri očkovaní prednosť, myslí si až 80 percent ľudí

Väčšina respondentov (78 percent), bez ohľadu na to, či sú rodičia, súhlasia s uprednostnením učiteľov a ostatných zamestnancov škôl pri možnosti dať sa očkovať. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry 2muse, ktorý prebiehal od piatka 5. februára do nedele 7. februára.

Na vzorke 1 021 ľudí zisťoval, ako vnímajú problém zavretých škôl, podmienky na ich otváranie, stav dištančného vzdelávania či úroveň podpory, ktorá je poskytovaná ako kompenzácia za epidemické opatrenia. Výsledky prieskumu poskytlo občianske združenie Rodičia.sk.

Pri otázke testovania sa rodičia nezhodnú

Združenie tiež priblížilo, že za prednostné otváranie škôl pri uvoľňovaní pandemických opatrení bolo 76 percent všetkých respondentov. Z celej vzorky s prednostným otváraním nesúhlasilo 19 percent respondentov a päť percent to nevedelo posúdiť. Takmer dve tretiny ľudí (63 percent) sa v prieskume zhodli na tom, že návrat detí do škôl je potrebné podmieniť negatívnym testom rodičov.

Rodičia sú však pri otázke pravidelného testovania detí nad desať rokov rozdelení na dve skupiny. Z názorov rodičov detí na základných a stredných školách, ktorých v prieskume bolo 237 vyplýva, že 22 percent určite súhlasí, 25 percent označilo čiastočný súhlas, 16 percent z nich s touto možnosťou skôr nesúhlasí.

S pravidelným testovaním však nesúhlasí 31 percent rodičov. Združenie uviedlo, že ak štát bude chcieť získať širšiu podporu rodičov, mal by toto opatrenie zrozumiteľne komunikovať a presvedčiť rodičov o jeho význame. Možnosťou je podľa neho aj jeho selektívne aplikovanie v oblastiach so zhoršenou epidemickou situáciou a náhodne a spolu s menej invazívnymi metódami.

Kvalita výučby sa zlepšila

Viac ako polovica (60 percent) rodičov žiakov základných a stredných škôl sa domnieva, že kvalita dištančného vzdelávania sa oproti prvej vlne pandémie na jar 2020 zlepšila. Avšak takmer tretina rodičov žiadne zlepšenie nespozorovala.

„Navyše musíme podotknúť, že tento prieskum sa uskutočnil on-line formou, teda u ľudí s technickým vybavením a pripojením na internet,“ priblížilo združenie rodičov. Vysvetlilo, že rodiny žijúce v najhorších socio-ekonomických podmienkach tak neboli súčasťou dotazníka.

Prieskum zisťoval aj názor rodičov na podporu štátu firmám, podnikateľom a SZČO, a teda či dostatočne vykompenzoval stratu ich príjmu v dôsledku pandémie. Združenie túto otázku zdôvodnilo tým, že pre rodiny s deťmi je počas pandémie kľúčové udržanie si príjmu na zabezpečenie chodu domácnosti a starostlivosti o jej členov.

Zo všetkých respondentov 23 percent súhlasí, že štát robí v tomto smere dosť. Ako združenie skonštatovalo, najviac dotknutými sa pritom cítia rodičia detí na základných školách, z ktorých len pätina je s opatreniami štátu spokojná.