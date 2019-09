Rozdielne poplatky za škôlky nie sú podľa Patakyovej diskriminačné, problém vidí v podmienkach

Rozdielne poplatky za škôlky nie sú diskriminačné, problémom sú podmienky na získanie zliav. Konštatovala to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová po tom, ako preskúmala podnet rodičov detí, ktoré navštevujú materské školy v mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Dospela k záveru, že kritérium trvalého pobytu dieťaťa pre určenie výšky poplatku za materskú školu nemá charakter zakázanej diskriminácie podľa Ústavy Slovenskej republiky.

Zľavy z poplatkov

O diskrimináciu a porušenie práva na prístup k vzdelávaniu by išlo v prípade, že trvalý pobyt dieťaťa by bol kritériom jeho prijatia do materskej školy. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Aj keď ombudsmanka neskonštatovala po preskúmaní podnetu porušenie práv, zdôraznila, že poplatok nemôže nikdy presiahnuť to, čo v konkrétnych obciach alebo mestách predstavuje „čiastočnú úhradu“ nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

Pokiaľ by samosprávy od rodičov žiadali zjavne neprimerané poplatky, mohlo by dochádzať k porušeniu práva maloletých detí na prístup k vzdelaniu.

„Problém, ktorý som pri preskúmavaní podnetu identifikovala, je v nejasne stanovených podmienkach získania zľavy z poplatku, ktoré v právnych predpisoch skúmanej samosprávy nie sú presne zadefinované,“ podotkla Patakyová.

Príliš veľký priestor na zneužitie

Vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu zhodnotila, že právna úprava, ktorá ani príkladom neupravuje podmienky a situácie, keď môže dôjsť k priznaniu zľavy, je nepredvídateľná a poskytuje príliš veľký priestor na potenciálne zneužitie. V tejto časti podala mestskej časti Bratislava – Petržalka aj návrh na zmenu príslušných právnych predpisov.

Závery verejnej ochrankyne práv majú len dočasnú platnosť, keďže v dôsledku zmeny právnej úpravy iniciovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od 1. januára 2021 zákonom znemožnené rozlišovanie detí podľa trvalého pobytu pri určovaní výšky poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

„Zavedenie jednotného poplatku považujem za pozitívny krok štátu v rámci zabezpečenia rovnakého prístupu k vzdelávaciemu procesu všetkých detí,“ uzavrela verejná ochrankyňa práv.