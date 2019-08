Schválený zákon o povinných škôlkach bude treba novelizovať, ZMOS poukazuje na viaceré chyby

Obce sa s povinnými škôlkami nezmierili. „Zákon hovorí o preplácaní cestovného, ale iba pre päťročné deti. A nemyslí na ich zákonných zástupcov. Predpokladať, že niekto posadí malé dieťa do autobusu, aby sa dopravilo do materskej školy v inej obci alebo meste, je falošná predstava. Nikto dnes nemôže povedať, čo sa bude diať a nedokážu to povedať ani autori zákona. Aj preto počúvame hlasy o tom, že schválenie zákona si vyžiada novelu,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Upozorňovali na zásadné chyby

ZMOS má stále problém s povinnou predškolskou dochádzkou pre päťročné deti. Zavádza ju novela tzv. školského zákona, ktorú parlament schválil v júni.

„ZMOS už počas prijímania zákona upozorňoval na jeho mnohé zásadne chyby. Nielen na to, že sa na samosprávy presúvajú štátne úlohy bez peňazí, na ťažkú vymožiteľnosť týchto povinností, ale aj na to, že zákon hovorí o kmeňových školách, ale už nehovorí o tom, kto, kedy a ako ich určuje,“ povedal Kaliňák.

Hovorca ZMOS povedal, že nevie, ako chápať pojem „kmeňová škola“, podľa neho by však zrejme malo ísť o školu, do ktorej pôjdu žiaci z obcí, kde nie je škola. „No definíciu to nemá, lebo v zákone to nie je. Ďalšia chyba, na ktorú sme poukázali,“ doplnil.

Pripravenosť detí na nástup do školy

Povinnú predškolskú dochádzku od piatich rokov navrhli v rámci novely tzv. školského zákona poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd). V júni ich návrh prešiel s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi.

Najzásadnejším bolo posunutie účinnosti zákona z 1. septembra 2020 na 1. január 2021. Obce totiž okrem iného upozorňovali, že na takéto opatrenie nie sú materské školy zriaďované obcami kapacitne pripravené.

ZMOS v júli požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zákon nepodpísala. Tá ho síce predtým kritizovala, no napokon zákon parlamentu nevrátila. Svoje rozhodnutie odôvodnila slovami, že „v porovnaní s inými krajinami EÚ Slovensko výrazne zaostáva v pripravenosti detí na nástup do prvého ročníka základnej školy. Povinná predškolská príprava je pritom bežným spôsobom riešenia tohto problému aj v okolitých krajinách.“

Cesta k posilneniu inklúzie

Povinné škôlky od piatich rokov uvítal aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd), ktorý v nich vidí cestu k posilneniu inklúzie.

Novelu však kritizoval bývalý splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák (OľaNO). Podľa neho je novela zákona o povinnej predškolskej výchove zlá, pretože problém zanechá budúcej vláde, keď peniaze z eurofondov už na tento účel nebudú k dispozícii.