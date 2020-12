Šikanovanie sa v čase zatvorených škôl presúva na internet, rodičia by mali spozornieť

V čase zatvorených škôl z dôvodu pandémie sa miestom šikanovania stáva online prostredie. Na takzvanú kyberšikanu upozorňuje Ministerstvo vnútra SR (MV SR) v statuse na sociálnej sieti prostredníctvom série príspevkov o bezpečnosti na internete.

Kyberšikana môže zahŕňať zlomyseľné posty, zosmiešňujúce a často aj nepravdivé správy o dieťati či jeho zámerné vynechanie zo skupinových aktivít na internete.

Môže sa zhoršiť sociálna izolácia

Táto forma šikany môže zhoršiť sociálnu izoláciu dieťaťa a čím dlhšie pokračuje, tým sa viac stresuje, čo má vplyv na jeho emocionálnu a fyzickú pohodu.

MV SR zdôraznilo, že pre zatvorené školy majú deti obmedzenejší prístup k obvyklým systémom podpory, vrátane blízkych priateľov, učiteľov, trénerov a výchovných poradcov.

Rodičia by preto mali so svojimi deťmi o kyberšikane hovoriť. „Je dôležité, aby dieťa nepodľahlo tomuto škodlivému trendu a nebolo jeho šíriteľom. Uistite ho, že ste tu pre neho v prípade, že by sa stalo terčom kyberšikany,“ dodalo ministerstvo.

Zákaz internetu nie je správny

Rodičia by mali tiež spozornieť v prípade, ak je dieťa rozrušené, má stavy úzkosti, prípadne je utiahnuté pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo počítača.

Rezort vnútra upozorňuje, že zakázanie sociálnych sietí, zablokovanie WiFi či vypnutie dátového prístupu zo strany rodičov nie je správny postup.

„Takýto počin by mohol problém iba zhoršiť, keďže dieťa je obeťou a trest by len zosilnil negatívne vnímanie jeho sociálneho vylúčenia,“ upozornilo MV SR v brožúre.

Rodičia by mali zachovať pokoj, hovoriť o probléme so svojim dieťaťom a počúvať ho. Ďalej by mali zozbierať dôkazy o kyberšikanovaní pre prípad, že by ho chceli neskôr nahlásiť škole alebo polícii.

Pomôže zablokovanie užívateľa

„Nahláste kyberšikanovanie službe sociálnych médií, kde sa to deje – mnohé služby sociálnych médií, hry, aplikácie a webové stránky umožňujú nahlásiť škodlivý obsah a žiadať o jeho odstránenie,“ vysvetľuje rezort vnútra.

Rodičia by tiež mali zablokovať užívateľa, ktorý jeho dieťa šikanuje a poradiť mu, aby neodpovedali na šikanujúce správy. Dôležité je byť dieťaťu aj podporou a pravidelne zisťovať, ako sa cíti.

„Ak si všimnete zmeny správania sa, z ktorých máte obavy, obráťte sa na odborníka, prípadne na službu online alebo telefonického poradenstva,“ uzavrelo ministerstvo vnútra.