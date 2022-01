Situácia sa na košických školách výrazne zhoršila, dištančne sa učí viac ako štvrtina žiakov

Epidemická situácia v košických základných školách (ZŠ) sa oproti minulému týždňu opäť výrazne zhoršila. Už len dve košické ZŠ nemajú v karanténe ani jednu triedu. Úplne uzatvorená je zatiaľ len ZŠ Abovská v Barci. Žiaci jej 14 tried sa opäť stretnú až v pondelok 30. januára, keď sa tam obnoví prezenčná výučba. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Na dištančnom vzdelávaní je 4 173 žiakov v 198 triedach. To predstavuje vyše štvrtinu z takmer 16 500 žiakov na našich základných školách. Tie čísla nám v porovnaní s uplynulým týždňom narástli na viac ako dvojnásobok. Žiadame každého, aby dodržiaval všetky pandemické opatrenia a urobil tak všetko pre to, aby riziko prenosu nového koronavírusu znížil na minimum,“ skonštatovala vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Spomedzi nezatvorených základných škôl je momentálne najhoršia situácia v ZŠ Park Angelinum, kde sa prezenčne vyučuje len v 13 z 30 tried. Menej ako polovica tried je oproti bežnému školskému roku v prevádzke v ZŠ Tomášikova a ZŠ Užhorodská. Kuchárky varia výrazne menej obedov aj na ZŠ Belehradská, Krosnianska 4, ZŠ L. Novomeského a ZŠ Jenisejská, v ktorých je na dištančnej výučbe dvojciferný počet tried.

O niečo lepšia situácia je v materských školách (MŠ), ktoré majú z dôvodu karantény zatvorených 32 tried. Mimo prevádzky je na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach do začiatku budúceho týždňa MŠ na Žižkovej ulici.