Školám v Starej Ľubovni prišli rekordné nedoplatky za teplo, najvyššia suma je 29-tisíc eur a mesto hľadá riešenie

Rekordným nedoplatkom čelia školy v Starej Ľubovni, ktoré v týchto dňoch dostali zúčtovacie faktúry za teplo za minulý rok. Informoval o tom primátor mesta Ľuboš Tomko na sociálnej sieti.

Ako ďalej konkretizoval, zlá situácia je v školách, ktoré majú vlastný zdroj tepla, teda plynové kotly alebo tepelné čerpadlá. Ako príklad uviedol Základnú školu Levočskú, ktorá má nedoplatok za plyn takmer 29-tisíc eur či Materskú školu Vsetinskú s nedoplatkom takmer 14-tisíc eur.

Podľa primátora mesta sú nové zálohové platby pre rok 2023 pre školy neúnosné a likvidačné. Mesačne by podľa nich mali zaplatiť približne sedemnásobne viac za teplo oproti vlaňajšku. Kým v Základnej škole Levočskej predstavovala v starom roku mesačná platba 1 401 eur, v novom je to takmer 11-tisíc eur, v prípade Materskej školy Vsetinskej je to nárast zo 688 eur na 5 129 eur. Podobný nárast čaká aj Základnú školu Podsadok, a to zo 459 eur na viac ako 3 000 eur.

Ako ďalší príklad uviedol Tomko Základnú umeleckú školu. Mesačne tam za teplo vlani platili 341 eur, v tomto by to malo byť 2 159 eur. Zároveň dodal, že mesto intenzívne pracuje na riešení vzniknutej situácie a o ďalšom postupe bude včas informovať.