Škôlku v Dubnici nad Váhom sa podarilo rozšíriť o tri nové triedy, pribudnú aj parkovacie miesta

Od budúceho školského roka pribudnú do siete predškolských zariadení v Dubnici nad Váhom tri nové triedy s kapacitou 70 miest. Hovorkyňa mesta Veronika Rezáková agentúru SITA informovala, že výstavba nového pavilónu v materskej škole na sídlisku Centrum I je tesne pred dokončením. Dubnická samospráva rozšírila kapacitu škôlky vďaka 640-tisícovému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Tri nové triedy

Vzhľadom na priestorové a technické nedostatky materskej školy podala radnica ešte v júli 2017 žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku (NFP) cez IROP. So žiadosťou uspela a v decembri minulého roka tak mohla začať s výstavbou úplne novej budovy v školskom areáli. Podľa zmluvy s víťazom verejnej súťaže za ňu zaplatí 660-tisíc eur, pričom podstatnú časť tejto sumy radnica uhradí z nenávratného finančného príspevku, ktorý schválili vo výške 640-tisíc eur.

Predškolské zariadenie na sídlisku Centrum I v Dubnici nad Váhom je súčasťou základnej školy. Materská škola mala doteraz dva pavilóny so štyrmi triedami, od budúceho školského roka budú škôlkárom k dispozícii tri nové triedy.

„Zvýšenie kapacity materskej školy bolo v tomto prípade naozaj potrebné. Požiadaviek od rodičov sme pred začiatkom tohto školského roka evidovali mnoho, no nie všetkým rodičom bolo možné vyhovieť so žiadosťou o umiestnenie dieťa do tej škôlky, ktorú si zvolili,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Pribudnú parkovacie miesta

Keďže rozšírenie kapacity materskej školy na sídlisku Centrum I prinesie vyššiu frekvenciu pohybu ľudí a motorových vozidiel v tejto lokalite, dubnická samospráva pristúpila aj k úprave parkovacej plochy pred bytovým domom č. 39.

„V súčasnosti je na parkovisku k dispozícii 34 kolmých parkovacích miest. Po úpravách k nim pribudne ďalších 44 nových kolmých parkovacích miest. Tie budú slúžiť nielen rodičom, ktorí dovezú svoje dieťa do škôlky či základnej školy, ale aj obyvateľom sídliska Centrum I, ktoré trápil nedostatok parkovacích miest. Dopravná situácia pred základnou školou býva najmä pred začiatkom vyučovania komplikovaná, verím, že aj zvýšené kapacity parkoviska ju spravia plynulejšou a bezpečnejšou,“ povedal primátor Wolf.

Súčasťou úpravy statickej dopravy v tejto lokalite budú aj nové spevnené plochy pre nádoby na odpad a chodník pred samotným bytovým domom. Rozšírené parkovisko by malo byť k dispozícii motoristom v polovici decembra.