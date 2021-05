Škôlky odmietnu ročne tisíce detí, situáciu môžu podľa Simony Petrík zlepšiť detské skupiny

Progresívne Slovensko (PS) navrhuje zavedenie takzvaných detských skupín, aby sa vyriešil dlhodobý problém s kapacitami škôlok na území celého Slovenska. Členka PS Simona Petrík poukázala na to, že Slovensko sa borí s nedostatkom miest v škôlkach viac ako 12 rokov a doteraz neprišlo zo strany vlád k žiadnemu systémovému riešeniu tohto problému.

Druhým problémom je podľa nej dlhodobo neriešená raná starostlivosť o deti vo veku do troch rokov. Informoval o tom riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva. Návrh zákona do Národnej rady SR (NR SR) predloží poslanec Tomáš Valášek.

Matovič by mal presvedčiť poslancov

Detské skupiny sú formou starostlivosti o deti, ktorá môže prebiehať aj inde ako v jasliach či škôlkach a je predpoklad, že na to budú využité už existujúce priestory. Zriadené by mohli byť napríklad v priestoroch zamestnávateľa, alebo by ich mohli zriaďovať obce, mestá, cirkvi, vysoké a stredné školy, nadácie a občianske združenia.

„Detskú skupinu si však za splnenia potrebných hygienických a pedagogických podmienok môžu založiť aj napríklad mamy na rodičovskej dovolenke, ktoré na to budú mať vhodné priestory a odbornú spôsobilosť,” podotkla Petrík.

Predsedníčka PS Irena Bihariová uviedla, že ak ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO) skutočne záleží na podpore rodín, mal by presvedčiť svojich poslancov a tiež ostatných poslancov parlamentu, aby za tento návrh na júnovej schôdzi zahlasovali.

Tisíce zamietnutých žiadostí

„Rozdiel medzi vládnou a progresívnou sociálnou politikou je práve v tom, že my chceme zlepšovať kvalitu života inak, ako dávkami. My ponúkame konkrétne riešenie pre rodičov detí od nula do troch rokov, rovnako tak aj pre rodičov detí od troch do šesť rokov,“ doplnila.

PS priblížilo, že v roku 2019 bolo zamietnutých viac ako 11-tisíc žiadostí o miesto v materskej škole, v roku 2020 to bolo podľa ročenky Centra vedecko-technických informácii SR viac než 18-tisíc. Petrík upozornila, že tento rok materské školy, rodičov a deti čaká prvýkrát aj povinný predškolský ročník.