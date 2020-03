Školské jedálne sa zrejme otvoria, hygienik preskúma aj ďalšie opatrenia v školstve

Školské jedálne by sa za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení mali v najbližších dňoch otvoriť. Stravu budú poskytovať nielen seniorom, ale aj žiakom. Informoval o tom po dnešnom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Konečné rozhodnutie na samosprávach

Dodal, že nariadenie by mal vydať hlavný hygienik Ján Mikas do piatku 3. apríla. Rozhodnutie bude obsahovať to, komu, za akých podmienok a akým spôsobom sa bude strava vydávať a roznášať. Konečné rozhodnutie o otvorení jedálni ponechá vláda na samotné samosprávy.

„Pre mňa je to veľmi pozitívna správa, hlavne smerom k sociálne vylúčeným spoločenstvám, pre ktoré sme sa snažili veľmi urýchlene nejakým spôsobom vyriešiť ich stravovanie,“ povedal Gröhling. Zároveň avizoval, že hlavnému hygienikovi SR dnes predložili päť opatrení, ktoré sa týkajú školstva, o ostatných budú informovať počas tohto týždňa.

Školy zavreté do odvolania

Školy a školské zariadenia sú momentálne zatvorené do odvolania. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.

Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.