Školstvo je dôležitou témou pre Čaputovú aj Hegera, Gröhling plánuje o rozpočte ešte diskutovať

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) plánuje nasledujúce týždne diskutovať s premiérom a ministrom financií o schválenom rozpočte, aby spolu doriešili niektoré náležitosti. Uviedol to po rokovaní vlády.

Podľa neho tento rok v rámci rozpočtu neboli takí úspešní, ako sa predpokladalo. Napriek tomu dodal, že netreba pochybovať o tom, že školstvo je prioritou jeho aj ľudí na ministerstve. Doplnil, že oblasť školstva je dôležitá aj pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Gröhling poukázal na to, že peniaze budú chýbať na vysokých školách, kde by na budúci rok mal byť rozpočet znížený o ďalších viac ako 20 miliónov eur. Doplnil, že vysoké školy tento rok čakajú reformy a mal by sa predstaviť aj návrh vysokoškolského zákona.

Podľa neho sa nedá na jednej strane hovoriť o reformách a na druhej strane školám zobrať finančné príspevky. Podotkol však, že normatívny príspevok na žiaka nebol zvyšovaný zhruba desať rokov. Pričom práve zvýšenie normatívu spolu so zvýšením platov učiteľov patrí medzi priority ministerstva školstva.