Školstvu chýba viac ako 2-tisíc učiteľov a preto bol boj za zvyšovanie ich platov podstatný, tvrdí Gröhling

V školstve chýba viac ako 2 000 učiteľov, najmä učiteľov matematiky, fyziky či chémie. Nedostatok učiteľov je aj na prvom stupni základných škôl, čo spôsobuje problémy, keďže ide o populačne silnejší ročník.

Stabilizačné príspevky

Ako počas otvorenia nového školského roka 2022/2023 povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS), je potrebné to reflektovať. Aj preto bol podľa ministra taký podstatný boj za zvyšovanie platov pedagogických pracovníkov.

Minister školstva tiež spomenul, že by bol rád, ak by sa pokračovalo s tzv. stabilizačnými príspevkami, čiže s prostriedkami, ktoré by riaditelia škôl mohli prerozdeliť za účelom zatraktívnenia jednotlivých predmetov. Šéf rezortu školstva nepovažuje za vhodné, aby sa deti pre rastúce ceny energií učili dištančne. Vysoké školy by si mali posúvať začiatok akademického roka, aby bol skôr.

Bežné ochorenie

Na školách nebudú v súvislosti s ochorením COVID-19 špeciálne opatrenia. Bude sa naň nahliadať ako na bežné ochorenie.

Podarilo sa tiež distribuovať samotesty na ochorenie COVID-19 všetkým, ktorí o ne v máji a júni prejavili záujem, čo bolo viac ako 60 percent rodičov, informoval Gröhling.

Pretlačené krúžkovné

V pondelok popoludní ministri nominovaní stranou Sloboda a Solidarita podajú demisiu. Gröhling povedal, že jedeným z dôvodov je aj to, že sa nedá vládnuť tak, že žiadajú o podporu, napríklad na energie či podporu asistentov, a nedostanú ju, pričom je následne v priebehu niekoľkých dní pretlačené takzvané krúžkovné.

Doplnil, že rád by ostal na poste ministra školstva a pokračoval v reformách, ale nemôžu fungovať s ministrom financií. Výziev pre jeho nástupcu je podľa Gröhlinga mnoho, mal by napríklad pokračovať v začatých reformách, ale za jednu z najväčších označil zvládnutie plánu obnovy.