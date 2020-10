Školy budú dočasne zatvorené a prejdú na dištančné vzdelávanie, jesenné prázdniny sa presunú

Školy prejdú na dištančné vzdelávanie od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra. Informoval o tom po rokovaní krízového štábu predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Prechod na dištančnú výučbu neplatí pre detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.

Obmedzenie prenosu vírusu

Cieľom tohto opatrenia je limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami.

„Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučber,“ napísal to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti.

Tiež uviedol, že od pondelka 26. októbra prejdú všetky vysoké školy na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

Prázdniny v inom termíne

Potvrdil tiež presun jesenných prázdnin, a to z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 2. novembra a pribudnutie dvoch dní prázdnin v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra, keďže opäť pôjde o obdobie plošného testovania.

Stredné školy prešli od 12. októbra až do odvolania na dištančné vzdelávanie.