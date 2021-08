Školy by mali vyučovať telesnú a športovú výchovu vonku, forma hodiny nemá predstavovať riziko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča v priaznivom počasí vyučovať telesnú a športovú výchovu na školskom dvore, v okolí školy či parku. Uviedlo to v pravidlách Školského semaforu na školský rok 2021/2022, ktorý predstavilo 17. augusta.

Zároveň by forma hodiny nemala predstavovať zvýšené epidemické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. V prípade, že sa hodina uskutoční v interiéri, malo by sa minimalizovať premiešavanie tried.

Rezort v dokumente Najčastejšie kladené otázky ku Školskému semaforu na školský rok 2021/2022 potvrdil, že školy môžu prenajímať tretím stranám svoje telocvične, posilňovne či bazény. Tiež v nich môže, v závislosti od pandemickej situácie v okrese, organizovať športové súťaže. Dodal, že režim v školských telocvičniach by mal byť v súlade s COVID automatom pre šport zverejnený na webovej stránke covidsport.sk.