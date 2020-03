Školy na Slovensku zostanú pre koronavírus zatvorené, minister školstva ruší aj písomné maturity

aktualizované 24. marca, 16:18

Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zrušilo aj písomnú a externú časť maturity a testovanie deviatakov a štvrtákov na osemročnom gymnáziu pre tento školský rok.

Ústne maturity by sa mali uskutočniť do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. júna 2020. Minister zároveň dodal, že majú pripravené viaceré kroky, aby maturanti do tohto dátumu zmaturovali. Ministerstvo pripraví k zmenám usmernenie.

Oprávnenie v skrátenom konaní

Parlament prerokuje oprávnenie pre ministra školstva posunúť termíny maturitných skúšok či Testovania 9 a tiež možnosť zrušiť ich pre daný školský rok v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 107 poslancov na tretej schôdzi parlamentu, ktorá začala v utorok o pätnástej hodine. Ide o zmenu, ktorá je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia koronavírusu na Slovensku.

Rezort školstva v novele zákona o výchove a vzdelávaní navrhol, aby minister školstva mohol rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. Týkajú sa najmä obdobia školského vyučovania a školských prázdnin, podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie a zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Okrem posunu termínov sa zároveň navrhuje, aby mal minister možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, respektíve formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9.

Redhammer pripraví smernicu pre vysoké školy

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája, pričom nebude potrebné k nim priložiť potvrdenie od lekára. Prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna, podobne ako pri maturitách, dva týždne od odvolania vyučovania.

Zápis do prvého ročníka základnej školy bude od 15. do 30. apríla, avšak bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou, tam kde je to možné. Čo sa týka žiadostí o prijatie do materských škôl, termín ich podania je stanovený od 30. apríla do 31. mája a ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.

„Tam budeme prechádzať do režimu adaptačného pobytu,“ priblížil Gröhling. Minister oslovil šéfa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Roberta Redhammera, aby pripravil smernicu pre vysoké školy.

V rámci podpory dištančného vzdelávania vzniká web Učíme na diaľku, na ktorom budú informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov. Všetky vzdelávacie portály a weby budú tak združené pod jednou stránkou.

„Chceme, aby ich učitelia naozaj využívali. Najmä pre najmenších žiakov, ktorí potrebujú audiovizuálny formát,“ priblížil minister. Portál bude informovať o všetkých potrebných termínoch.

Digitálne vzdelávanie nestačí

Zaoberať sa bude aj pracovno-právnymi otázkami, ktoré vypracovalo právne oddelenie ministerstva. Portál pomohli vytvoriť Slovenská komora učiteľov, iniciatíva To dá rozum, Inštitút vzdelávacej politiky, Inklucentrum a Komenského inštitút.

Gröhling poznamenal, že digitálne vzdelávanie touto formou nestačí. So šéfom verejnoprávnej televízie Jaroslavom Rezníkom sa dohodol na rozšírení vyučovania na druhom kanáli televízie.

Od budúceho týždňa, od 30. apríla, by tak mala televízia vysielať pre žiakov dlhšie, a to od 9:15 do 11:00. Mali by tam byť začlenené prvky vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodnených prostredí či deti so zdravotným postihnutím.

Dodal, že v priebehu tohto týždňa budú riešiť prípravu opatrení pre vzdelávanie tejto skupiny detí. „Musíme aj ich vzdelávať, pretože nevieme, kedy bude ukončené prerušenie vzdelávania,“ poznamenal Gröhling.