Školy odovzdávajú žiakom hodnoty aj normy, ich otvorenie podporujú aj odborári

Otvorenie škôl podporuje aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku. Ako uviedol v stanovisku zväzu jeho predseda Pavel Ondek, školy nie sú len vzdelávacie inštitúcie, ale majú aj nenahraditeľné postavenie pri odovzdávaní hodnôt a noriem.

Dodal, že učitelia, riaditelia a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci sú pripravení naplniť toto poslanie a znova privítať študentov v školách.

Dištančná forma vedie k samostatnosti

Ondek podotkol, že aj keď dištančná forma vzdelávania vedie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a väčšej aktivite, na druhej strane v nej absentuje rozvoj schopností komunikovať, spoločne pracovať, riešiť problémy v živote.

„Upozorňujeme, že nie každý žiak je schopný si sám utvoriť svoj vlastný postoj. Pri dlhodobom neprezenčnom vzdelávaní existuje riziko, že pri rozdielnych postojoch a názoroch môže dôjsť k neistote žiaka,“ napísal Ondek. Podľa neho v takejto situácii zohráva dôležitú úlohu aj osobný kontakt s učiteľom.

Vysvetlil, že učiteľ pomáha žiakom pri začleňovaní sa do spoločnosti, pri učení sa základného sociálneho správania, pri kreovaní jeho názorov a postojov či pri získavaní zručností potrebných pre jeho orientáciu v živote a spoločnosti.

MŠVVaŠ SR od pondelka 26. októbra mimoriadne prerušil školské vyučovanie na stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na druhom stupni základných škôl sa žiaci od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra učia dištančne. Stredné školy majú dištančné vzdelávanie od 12. októbra do odvolania.

Posledné dva týždne

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) však v pondelok 23. novembra po rokovaní Ústredného krízového štábu uviedol, že žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa zatiaľ do škôl nevrátia.

Premiér zároveň povedal, že s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) skúsia prísť v najbližších dňoch s návrhom, aby sa žiaci mohli do škôl vrátiť čo najskôr, a to na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ nespresnil.

Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra je vyučovanie dištančné. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.

Od 16. novembra sa v malých skupinkách do škôl mohli vrátiť žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rezort tiež obnovil školské vyučovanie aj na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.