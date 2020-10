Školy pre pandémiu koronavírusu zatvorilo už 138 štátov, OECD varuje pred rozsiahlymi dôsledkami

Z dôvodu pandémie koronavírusu sú aktuálne školy zatvorené v 138 štátoch sveta. Vyplýva to z dát, ktoré v piatok zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V týchto krajinách by za normálnych okolností navštevovala školu takmer polovica zo všetkých žiakov na svete.

Okrem toho v iných štátoch prerušili vyučovania len niektoré mestá alebo regióny. Pokiaľ by aj tieto krajiny zatvorenie škôl rozšírili celoplošne, zasiahlo by to milióny ďalších detí a mladistvých.

OECD zároveň varovala, že zatvorenie škôl bude mať rozsiahle dôsledky, a to nielen pre školákov, ale aj pre verejnosť. Medzi ne patrí stres, strach, eventuálne aj horšia strava pre tých, ktorí sú odkázaní na školské kuchyne, ako aj znížene produktivity v dôsledku domácej izolácie.

Podľa organizácie musia preto tieto krajiny teraz dbať hlavne na to, aby ich opatrenia neviedli k „prehĺbeniu vzdelanostnej a sociálnej nerovnosti“.