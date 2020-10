Školy v prírode neodporúčajú epidemiológovia ani lekári, storno poplatok môžu školy zaplatiť z príspevku

Epidemiológovia a doktori neodporúčajú školy v prírode a považujú ich v tejto situácii za rizikové. Ak si škola objednala školu v prírode pred 30. septembrom a musela ju zrušiť, storno poplatok môže zaplatiť z príspevku na školu v prírode. Informuje o tom vo svojom profile na sociálnej sieti minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

„Škola môže na úhradu nákladov na storno poplatky v rozsahu uzatvorenej zmluvy použiť finančné prostriedky pridelené vo forme príspevku na školu v prírode za predpokladu, že objednávka/zmluva bola uzatvorená s dátumom do 30. septembra a termín plánovaného nástupu do školy v prírode je od 2. septembra do 31. decembra,“ uvádza sa na webe rezortu školstva.