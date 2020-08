Školy za posledné tri roky dostali od ministerstva menej než 60 percent objednaných učebníc

Za posledné tri roky dodalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR školám menej než 60 percent učebníc, ktoré si objednali. Vyplýva to z prieskumu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), do ktorého sa zapojila reprezentatívna vzorka 201 základných škôl.

Kontrolóri zároveň poznamenávajú, že ministerstvo tak dlhodobo nedostatočne pokrýva požiadavky škôl na učebnice. Požiadavka všetkých škôl na Slovensku bola naplnená v priemere na 62,8 percenta. Trend sa však zlepšuje.

S počtom dodávaných učebníc je najviac spokojných respondentov v Trnavskom kraji (81 percent) a najmenej v Žilinskom kraji, kde možnosť skôr spokojný zaznačilo 37,5 percenta.

Nedostatočný počet

Respondenti v komentároch často spomínali problém nedostatočného počtu dodávaných učebníc. „Školy negatívne hodnotia aj skutočnosť, že počty učebníc sú upravované podľa počtu žiakov, v dôsledku čoho chýbajú učebnice pre učiteľov a spôsobuje to problém aj pri zmene počtu detí v ročníku,“ vysvetlili kontrolóri.

Dodávajú, že na to sa viaže aj druhý problém a to doobjednávanie učebníc počas školského roku, keď to škola z rôznych dôvodov potrebuje, napríklad v prípade pri príchode nového žiaka.

Pre školy je problematické aj to, že učebnice prichádzajú počas roka, a teda nie s dostatočným predstihom. Stávalo sa aj, že učitelia sa k učebniciam ani nedostali, pretože vôbec neprišli.

Nevyužité knihy

Väčšine škôl učebnice na skladoch nestoja, keďže ako tvrdia, objednávajú len to čo potrebujú. Avšak situácia nevyužitých kníh u niektorých škôl nastáva vtedy, ak vyučujúcemu učebnice nevyhovujú. Zväčša sa to týkalo učebníc matematiky a ojedinele boli v odpovediach spomínané aj iné predmety.

Podľa kontrolórov za bežnú situáciu označilo približne 15 percent škôl to, že si cez edičný portál objednajú učebnice, ktoré následne nevyužívajú. Pre takmer 19 percent škôl je bežné, že im na sklade stoja učebnice od ministerstva, ktoré si však neobjednali.