Slovenské univerzity chcú zastaviť odliv študentov do Česka

Slovenská technická univerzita (STU) a Univerzita Komenského (UK) sa prvýkrát predstavili na veľtrhu vzdelávania v Brne. Chcú ukázať, že sú rovnako kvalitné ako české vysoké školy. Agentúru SITA o tom informovala v tlačovej správe hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller.

Podľa zástupcov slovenských univerzít Česi dlhodobo viac investujú do marketingu, čo im dáva výhodu a chcú to zmeniť. Ich cieľom na veľtrhu v Brne je najmä motivovať Slovákov, ktorí chcú odísť študovať do Česka. V budúcnosti sa zamerajú aj na prilákanie českých študentov na Slovensko.

„Nemyslíme si, že české školy sú kvalitnejšie. Univerzita Komenského má rovnako kvalitné študijné programy. Niektoré sú lepšie u nás a niektoré zas u susedov. České vysoké školy však dlhodobo viac investujú do marketingu,“ povedal prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk. Vysvetlil aj, že plán oslovenia českých študentov je až strednodobý, aktuálne sa chcú zamerať na Slovákov, ktorí sa rozhliadajú po štúdiu v Česku.

UK sa už zameriava na takzvaný headhunting stredoškolákov. Počas medzinárodných a domácich olympiád cielene oslovujú víťazov odborných súťaží a ponúkajú im možnosť štúdia bez prijímačiek alebo jednorazové štipendium v prvom semestri. V roku 2017 podľa českého ministerstva školstva študovalo na českých vysokých školách 22 959 Slovákov.