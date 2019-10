Slovenské vysoké školy podporili klimatické protesty, robia aj ekologické opatrenia

Obmedzenie plastových príborov a pohárov, komunitné záhrady, rekonštrukcie budov s cieľom ušetriť energiu, ale aj vedecké projekty. Takéto opatrenia zaraďujú medzi svoje ekologické aktivity Univerzita Komenského (UK) a Slovenská technická univerzita (STU).

Obe vysoké školy pred dvomi týždňami podporili protestnú akciu iniciatívy Fridays for Future Slovensko s cieľom upozorniť na hrozby zmeny klímy. Agentúra SITA ich oslovila s otázkami, čím samy prispievajú k zlepšeniu životného prostredia.

Fakulty budujú komunitné záhrady

„Hneď po nástupe nové vedenie zamedzilo používaniu jednorazových plastových pohárov, príborov či obalov na akciách rektorátu. Všetky predtým výrazne používané igelitové tašky sme vymenili za papierové,“ uviedla hovorkyňa UK Lenka Miller.

Dodala tiež, že niekoľko fakúlt buduje komunitné záhrady, v ktorých budú môcť kompostovať, a že pri najbližšej kúpe automobilu pre rektorát by chceli vybrať hybrid alebo elektromobil. UK tiež hovorí, že pri rekonštrukciách v rámci univerzity dbá na energetickú náročnosť.

STU sa snaží investovať do obnovy vlastných budov a internátov. Vyzdvihuje aj projekt biodegradovateľného bioplastu Nonoilen, ktorý vzniká pod vedením Pavla Alexyho na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, a mohol by prispieť k riešeniu problémov s platovým odpadom. „Vidíme, že by sme mohli urobiť aj oveľa viac. Musíme sa zlepšiť,“ dodáva však manažér STU pre komunikáciu s médiami Fedor Blaščák. Napríklad viac šetriť energiami a účinnejšie triediť odpad na všetkých pracoviskách či podporovať zamestnancov vo využívaní hromadnej dopravy.

Značný záujem o diskusie

Protest s názvom Klimatický štrajk, ktorý sa konal 20. septembra, podporili rôzne vedecké a odborné inštitúcie ako Slovenská akadémia vied, Vysoká škola výtvarných umení, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či Technická univerzita v Košiciach. K akcii sa pridalo aj viac ako 70 mimovládnych organizácií, napríklad Greenpeace Slovensko, My sme les, WWF Slovensko, Via Iuris, Človek v ohrození, Liga za ľudské práva či Za slušné Slovensko.

Slovenská technická univerzita hovorí, že podpora iniciatívy Fridays for Future Slovensko nebola z jej strany jednorazová záležitosť a stále trvá. Iniciatívu považujú za spoločensky mimoriadne dôležitú. Blaščák dopĺňa, že aj vzhľadom na slušnú účasť na demonštrácii sú radi, že trocha pomohli pritiahnuť pozornosť študentov a zamestnancov k tejto téme. „Sme radi, že sa pochodu na podporu klimatického štrajku zúčastnili študenti, ako aj zamestnanci univerzity napriek tomu, že sa konal ešte pred začiatkom akademického roka,“ dodala hovorkyňa UK. Značný záujem bol podľa nej aj o diskusie o klimatickej kríze, ktoré sa konali na konci septembra v aule UK.