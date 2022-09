Slovenské vysoké školy sa prispôsobujú novým štandardom kvality, zrušili skoro 2500 študijných programov

Slovenské vysoké školy úspešne prijali nové štandardy a zrušili temer 2500 študijných programov. Ponuka študijných programov tak klesla približne o 40 percent, a to zo 6 505 programov k 1. septembru 2020 na 4 040 k 10. septembru 2022.

Proces vnútorných úprav sa na vysokých školách začal pred dvoma rokmi s cieľom prispôsobiť sa novým štandardom zabezpečovania kvality.

Väčšinu programov upravili

Väčšina študijných programov prešla úpravou, k viac ako 640 programom vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) predošlý súhlas s úpravou.

Úpravy zahŕňali najmä upravenie cieľov a výstupov vzdelávania, možností uplatnenia v praxi, ale aj podmienok úspešného absolvovania.

Viac ako 130 študijných programov zmenilo po schválení SAAVŠ názov a 16 programov sa presunie do novej lokality. Menší počet programov by mal prispieť k zvýšeniu robustnosti a širšiemu personálnemu zabezpečeniu učiteľmi.

Pre študentov by to malo znamenať väčšiu flexibilitu, ale aj stabilitu. V tlačovej správe o tom informovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Auditom prejde aj agentúra

„Cieľom zavádzania manažmentu kvality študijných programov v koordinácií SAAVŠ je pozdvihnúť úroveň vzdelávania na slovenských vysokých školách. Študentom má lepšie garantovať získavanie vedomostí a zručností v súlade s očakávaniami spoločnosti a praxe, a v súlade s európskymi dohovormi,“ povedal predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

Do konca roka by vysoké školy mali spracovať sebahodnotiacu správu, v ktorej opíšu uskutočnené kroky, i to, v akom stave sú ich procesy zabezpečovania kvality voči požiadavkám štandardov. SAAVŠ následne preverí ich vnútorné systémy i študijné programy, ak zistí nedostatky, uloží opravné opatrenia.

Auditom prejde tento rok i samotná agentúra. Začiatkom roka 2023 by sa aj na základe posúdenia medzinárodným panelom malo rozhodnúť o jej členstve v medzinárodných štruktúrach ENQA a EQAR.

Po prijatí SAAVŠ by sa akreditácie slovenských vysokých škôl mohli zapisovať do Európskeho registra rozhodnutí DEQAR, vďaka čomu by sa zvýšila ich reputácia v zahraničí.