Slovensko by malo v nasledujúcich rokoch investovať do školstva vyše 2,6 miliardy eur z eurofondov

V novom programovom období 2021 – 2027 by malo Slovensko investovať do školstva a vzdelávania viac ako 2,6 miliardy eur z eurofondov. Z prostriedkov by mali podporiť školskú infraštruktúru, a to sumou cez 240 miliónov eur.

Podporu tiež získajú projekty, ktoré zvýšia kvalitu a efektivitu systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Na tento účel by malo smerovať temer 610 miliónov eur. Ďalších 210 miliónov eur je určených na podporu rovného prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave, a to najmä pre znevýhodnené skupiny. V tlačovej správe to uvádza Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Podporiť chcú aj vedu a inovácie

Z eurofondov je tiež vyčlenená podpora pre vedu, výskum a inovácie, a to vo výške 1,8 miliardy eur. Ďalšie prostriedky sú určené na celoživotné vzdelávanie či rekvalifikácie.

„Na lepšiu adaptáciu zamestnancov, podnikov i podnikateľov, zvyšovanie kvalifikácie či rekvalifikáciu a aktívne starnutie pôjde z nových eurofondov 253 miliónov eur,“ vysvetlila ministerka Veronika Remišová.

Viac ako 210 miliónov eur by malo prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti a k rastu malých a stredných podnikov, a tiež k tvorbe pracovných miest. Výskumné a inovačné kapacity a zavádzanie pokročilých technológií by mali byť podporené sumou viac ako 970 miliónov eur.

Jednoduchšie pravidlá pre eurofondy

Program Slovensko bol schválený slovenskou vládou. Momentálne je konzultovaný s Európskou komisiou. Jeho schválenie je očakávané do konca roka. Program Slovensko by mal spojiť do jedného doterajších šesť operačných programov. Mal by mať jednotné pravidlá, metodiku i manažment.

Nové eurofondy by sa mali riadiť jednoduchšími pravidlami, ktoré v marci schválil parlament. Verejné obstarávanie pre program by mal po novom kontrolovať už len Úrad pre verejné obstarávanie.