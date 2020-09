Slovensko podporí viaceré projekty na boj s koronavírusom, výsledky majú prísť do konca roku

Do výzvy na boj proti pandémii COVID-19 Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV) sa prihlásilo 116 projektov, úspešných bolo 24. Ako uviedol na tlačovej konferencii štátny tajomník pre vedu a výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis (SaS), agentúra nemohla podporiť viac projektov pre limitovaný objem prostriedkov.

Výsledky do konca roku

Polovica peňazí ide na aplikovaný a druhá na základný výskum. Predseda APVV Jozef Masarik na tlačovej konferencii povedal, že navyše bolo vytypovaných šesť projektov, ktoré by mohli byť financované, ak by bol rozpočet navýšený o 1,5 milióna eur. Podľa neho by sa podpora týchto projektov mohla doriešiť počas týždňa.

Podporené projekty riešia viacero problematík v súvislosti s ochorením COVID-19. Od systému pandemickej ochrany, respirátorov a nanofiltrov, pascí na vírus, možnosti zníženia úmrtnosti na srdcovocievne ochorenie u infikovaných pacientov až po vnímanie pandémie verejnosťou a rozsah, mieru a charakter imunitnej odpovede. Projekty by mali priniesť výsledky do konca roku 2021. Medzi úspešných žiadateľov patria napríklad viaceré ústavy Slovenskej akadémie vied, Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Výskumný ústav papiera a celulózy či Medirex.

Projekty hodnotili nezávislí pozorovatelia

Paulis priblížil, že v rámci výzvy bolo zjednodušené podávanie a hodnotenie projektov. Na hodnotení sa zúčastnili nezávislí pozorovatelia, medzi nimi napríklad združenie Žijem vedu, Učená spoločnosť Slovenska, Preveda či Úrad splnomocnenca pe otvorené vládnutie. „Z ich hodnotení mi vyplýva, že hodnotenie prebehlo v rámci súčasného legislatívneho nastavenia korektne, transparentne a objektívne,“ povedal. Doplnil, že títo pozorovatelia identifikovali viacero úskalí, ktoré je potrebné ošetriť v novom legislatívnom nastavení, najmä dotiahnutie systému panelového hodnotenia a účasť zahraničných panelistov. Účasť nezávislých pozorovateľov považuje Paulis za najväčšiu pridanú hodnotu tejto výzvy, nielen z hľadiska zaistenia transparentnosti procesu, ale aj nastavenie týchto procesov do budúcna.

Na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bolo vyčlenených osem miliónov eur. Tie, ako podotkol Paulis, našli priamo v rozpočte agentúry bez potreby navýšenia financovania zo štátneho rozpočtu. Na riešenie jedného projektu bol celkový objem financií obmedzený maximálnou sumou 400-tisíc eur na celú dobu riešenia.