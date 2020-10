Sme rodina navrhuje vyčleniť 100 miliónov eur na vybudovanie troch univerzitných centier

Hnutie Sme rodina navrhuje v rámci plánu obnovy vyčleniť 100 miliónov eur na vybudovanie troch nových univerzitných centier pre západ, stred a východ Slovenska. Uviedol to na piatkovej tlačovej besede podpredseda hnutia a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Dodal, že podmienkou „vliatia“ peňazí do vytvorenia moderných kempusov bude dohoda o spojení univerzít. Vybudovať by sa mohli pre Bratislavu, Banskú Bystricu (v alternatíve je Žilina) a pre Prešov a Košice.

Slovensko má podľa neho potenciál na dve, maximálne tri, takéto univerzitné centrá, ktoré by boli konkurencieschopné a kde by vďaka financiám z plánu obnovy mohli prísť aj kvalitní vyučujúci. Bolo by tam taktiež podľa jeho slov kvalitné zariadenie a vysokoškoláci by tam „študovali radi a neodchádzali by do zahraničia“.

Ďalšou prioritou hnutia v oblasti vzdelávania je vyčleniť 600 miliónov eur z plánu obnovy na obnovu a zmodernizovanie 600 základných a stredných škôl, vrátane jedální, internátov či telocviční. To je podľa Krajniaka niečo, čo pocíti každý občan, nech žije kdekoľvek na území Slovenska.