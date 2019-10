Spojená škola v Poprade plánuje inovatívnu prestavbu, chce vybudovať amfiteáter aj biopark

Spojená škola na Letnej ulici v Poprade plánuje projekt prestavby za niekoľko miliónov eur. Jeho súčasťou je okrem iného vytvorenie multimediálnej učebne, veľkokapacitných učební, rekonštrukcia parkov v areáli školy, ale aj úprava okolia, vybudovanie biozáhrady či amfiteátra. Zámerom je aj vytvorenie tréningového programu pre vzdelávanie učiteľov, a to v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave.

Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka školy Viera Grohová, finančné zdroje by chcela škola získať z grantového programu zahraničnej nadácie Velux. Tá podporuje predovšetkým projekty, ktoré slúžia ako príklady na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy mladých ľudí.

Veľkokapacitné učebne

Popradská škola, ktorá v minulosti získala ocenenie ako škola dobrej praxe, už má v rámci svojho zámeru aj podporu zo strany mesta. „Pani riaditeľke sme prisľúbili, že pokiaľ bude úspešná a získa financie na projekt, a mesto bude musieť zaplatiť DPH, pôjdeme aj do výšky 600-tisíc eur, pretože to bude ojedinelý a jedinečný projekt,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko, podľa ktorého ide o projekt v hodnote 3 až 4 miliónov eur.

Riaditeľka školy na sídlisku Juh III poukazuje na dôležitosť učebného prostredia, aj preto by tam chceli v rámci rekonštrukcie vytvoriť v prvom rade priestor pre multimediálnu učebňu s kapacitou do 300 miest, ktorá by slúžila na prípravu rôznych akcií určených aj pre verejnosť.

„Potom by sme chceli v rámci rekonštrukcie prestavať jedno celé poschodie a vytvoriť takzvané veľkokapacitné učebne, ktoré by nám umožňovali, aby sme napríklad nemali tri prvé triedy, ale jednu, kde by učitelia pracovali s deťmi a ušili im program priamo na mieru,“ uviedla.

Výučba detí vonku

Treťou zásadnou vecou je podľa jej slov to, aby sa škola stala akýmsi parkom pre deti. „Myslím to metaforicky. Park je rezervácia, to znamená, že umožňuje každému rásť podľa podmienok, ktoré sú aj v prírode dané, zároveň sa nad tým drží ochranná ruka,“ poznamenala.

Aj preto chce škola upraviť areál školy, vybudovať bezbariérový vstup a možnosti pre výučbu detí vonku. „Chceme si postaviť malý amfiteáter na kultúrne podujatia počas leta aj biopark, malú záhradu, v ktorej by deti spoznávali a mohli sa starať o prírodu okolo svojej školy, to znamená o stromy, rastliny,“ doplnila riaditeľka s tým, že škola každý rok skúma rozvojové potreby a zisťuje, čo si o škole myslia a akú by ju chceli mať nielen žiaci, ale aj rodičia či pedagógovia.

„Chceme, aby naše deti získali vzťah k rodnému mestu, aby mohli žiť v komunite. Chceme školu otvoriť, odstrániť súťaženie, chceme, aby mohol úspech zažiť každý žiak,“ priblížila Grohová.

Tréningový program pre učiteľov

Riaditeľka školy naznačila, že zámerom školy je spájať sa s ďalšími. „Chceme sa uchádzať o financie, aby vznikla škola, ktorá bude ponúkať aj iným školám možnosti vlastného sebarozvoja. Chceli by sme sa sieťovať so školami, ktoré prejavia záujem alebo chcú s nami spolupracovať, pretože im záleží na vzdelávaní detí podľa potrieb 21. storočia,“ uviedla.

Aj preto chce škola vytvoriť spomínaný tréningový program určený na vzdelávanie učiteľov. „Potom chceme realizovať výskum v spolupráci s univerzitou, aby sme len nedeklarovali, že chceme učiť inak, ale budeme skúmať aj to, aký to má dopad v praxi,“ uzavrela Grohová.