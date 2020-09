Spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou čoskoro vyprší, Slovensko čaká rokovanie o ďalšom členstve

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie bude 29. septembra rokovať o ďalšej forme spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Následne by o tom mala rozhodnúť vláda. Zámer Slovenska musí potom schváliť aj ESA.

Päťročná spolupráca Slovenska s ESA z roku 2015 vyprší 3. februára 2021. Slovensko má na výber z dvoch alternatív. Môže na ďalších päť rokov predĺžiť prípravnú fázu, alebo sa stať pridruženým členom.

Na členstvo v ESA je momentálne vyčlenených 1,5 milióna eur. Ak by si Slovensko prípravnú fázu predĺžilo o ďalších päť rokov, platilo by ročne 2,5 milióna eur, v prípade pridruženého členstva 4,5 milióna eur.

Slovensko malo svoj záujem potvrdiť v septembri

Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre vedu a výskum Ľudovíta Paulisa (SaS), Slovensko malo svoj záujem o pridružené členstvo alebo predĺženie prípravnej fázy Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS) vyjadriť do 6. septembra, aby sa stihla spustiť spolupráca od začiatku budúceho roku.

Ako uviedol v júlovom rozhovore pre agentúru SITA, dúfa v to, že s rozhodnutím vlády o postupe by prišlo aj rozhodnutie, akým spôsobom členstvo vo vesmírnej agentúre finančne zabezpečiť, keďže sa to v minulosti nedotiahlo a spôsobuje to pri financovaní problémy.

Na splnenie záväzkov treba milióny eur

Štátny tajomník 8. septembra na tlačovej konferencii uviedol, že na splnenie si záväzkov voči všetkým členstvám, ku ktorým SR pristúpila, je potrebných približne 12 miliónov eur ročne. Rozpočtovaných je pri tom 9 miliónov eur, pretože nie všetky záväzky sprevádzala aj zmena rozpočtu.

Ministerstvo školstva uviedlo, že spomedzi členstiev v medzinárodných organizáciách tvoria najväčšiu položku tie v CERN-e, Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne, Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a na Európskom röntgenovom laserovom zariadení (XFEL).

Z daných členstiev zostávajú neuhradené splátky pre CERN a XFEL za druhý polrok 2020. Rezort dodal, že tam kde to bolo potrebné požiadal o odklad splátky.

Ľudovít Paulis, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakub Kapuš aj Slovenská akadémia vied (SAV) sa prikláňajú k možnosti pridruženého členstva. SAV vo svojom stanovisku uviedla, že aj podľa ESA Slovensko preukázalo vedecký, vývojový a industriálny potenciál pre kozmické aktivity.