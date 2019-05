Starosta Petržalky chce riešiť kapacitný problém v škôlkach, plánuje zaviesť 300-eurový poplatok

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Bratislavská mestská časť Petržalka plánuje zaviesť 300-eurový mesačný poplatok za dieťa v materských školách. Tento poplatok však má byť odpustený tým, ktorí majú trvalý pobyt v Petržalke.

Nariadenie musí schváliť zastupiteľstvo

Týmto spôsobom chce starosta Petržalky Ján Hrčka riešiť kapacitný problém s umiestňovaním detí do materských škôl v tejto mestskej časti. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré má zaviesť poplatok, musí ešte schváliť miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou a platiť by malo už pre rodičov, ktorých deti prijmú do škôlok k septembru 2019. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede starosta Ján Hrčka.

Suma 300 eur podľa Hrčku zohľadňuje náklady na prevádzku materských škôl, ako aj náklady na rozširovanie kapacít. „Všetky deti, ktoré budú chodiť do škôlok v Petržalke, budú platiť 300 eur za mesiac, ale každý môže požiadať o odpustenie sumy a zastupiteľstvo mu môže vyhovieť na základe kritérií, ktoré stanoví Petržalka ako zriaďovateľ materských škôl vo všeobecnom záväznom nariadení,“ povedal Hrčka.

Trvalý pobyt v Petržalke

V súčasnosti ministerstvo školstva neumožňuje mestským častiam zasahovať do výberu detí, lebo je to výhradne v kompetencii riaditeliek. Jedným zo spôsobov, ako chcela Petržalka riešiť kapacitný problém s umiestňovaním detí do materských škôl, bolo odporúčanie, ktoré posielal úrad starostu riaditeľkám materských škôl, aby prijímali prioritne deti s trvalým bydliskom v Petržalke.

„My nechceme prikazovať riaditeľom a riaditeľkám, ako majú vyberať deti. Preto sme našli alternatívne riešenie, aby na voľné miesta v materských školách boli prijímané petržalské deti. Týmto opatrením by sa malo uvolniť zopár kapacít pre petržalské deti,“ uviedol Hrčka.

Situáciu s materskými školami a umiestňovaním detí chce Petržalka riešiť hlavne rozširovaním kapacít v existujúcich materských školách. Nových 16 tried pre materské školy plánujú v najbližších dvoch rokoch vytvoriť v nevyužívaných školníckych bytoch.