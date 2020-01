Státisíce slovenských žiakov si prevzalo polročné vysvedčenie a čakajú ich jednodňové prázdniny

Vyše 692-tisíc žiakov si vo štvrtok prevzalo hodnotenie za prvý polrok školského roka 2019/2020. Polročné vysvedčenia odovzdali triedni učitelia v 2 308 základných a 850 stredných školách, vrátane špeciálnych. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, slovne sa môžu hodnotiť žiaci prípravného, nultého, ako aj prvého až štvrtého ročníka.

Polročné a jarné prázdniny

Žiaci môžu dosiahnuť v hodnotení veľmi dobré, dobré, uspokojivé či neuspokojivé výsledky. Pre viac ako 60-tisíc prvákov základných a špeciálnych základných škôl to bude prvé celkové hodnotenie ich práce, ktoré ukážu doma.

Po prevzatí polročného hodnotenia čakajú jednodňové prázdniny, ktoré budú v pondelok 3. februára. Najbližšie prázdniny po polročných budú jarné. Ako prví si oddýchnu žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 17. februára do 21. februára.

Po nich si prázdniny užijú banskobystrickí, žilinskí a trenčianski školáci od 24. do 28. februára. Poslední budú žiaci Košického a Prešovského kraja. Tí do škôl neprídu od 2. do 6. marca.

Lubyová odovzdala vysvedčenia v Nitre

Na Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre odovzdala polročné vysvedčenia aj ministerka školstva Martina Lubyová (SNS). Ministerka sa pri tejto príležitosti stretne aj so žiakom, ktorý bol pri tragickej nehode autobusu v polovici minulého roka a pomáhal pri poskytovaní pomoci.

Pri zrážke nákladného auta a autobusu na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zomrelo v stredu 13. novembra 2019 dvanásť cestujúcich z linkového autobusu spoločnosti Arriva. V súvislosti s tragédiou bol na Slovensku vyhlásený štátny smútok.

Duálny systém v Košickom kraji

V pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) si prinesie domov polročné vysvedčenie 23 805 žiakov zo 63 stredných škôl. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

V aktuálnom školskom roku sa opäť rozšírili rady študentov zapojených do duálneho systému vzdelávania. Kým v školskom roku 2018/2019 ich nastúpilo do 1. ročníka 225, v tomto školskom roku ich študuje už 500.

„Najväčšou výhodou duálu je pripravenosť študentov na trh práce. V našom záujme je mať schopných mladých ľudí v práci, nie na úrade práce. Duálne vzdelávanie otvárame najmä v trojročných a štvorročných programoch v rámci hutníckych a strojárskych odborov, elektroniky, IT, služieb a ekonomiky. Aktuálne tento systém predstavuje spoluprácu 28 škôl so 141 zamestnávateľmi,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a zároveň avizoval, že v rastúcom trende v zazmluvňovaní firiem chce župa pokračovať.

Nové študijné odbory

V snahe zvyšovať kvalitu vzdelávania sa v niektorých župných školách v tomto školskom roku podarilo otvoriť nové študijné odbory. Tie pribudli napríklad na Hotelovej akadémii Košice. Na stredných zdravotníckych školách v Rožňave, Michalovciach a v Košiciach na Kukučínovej ulici nahradil pôvodný odbor zdravotnícky asistent nový odbor, praktická sestra.

Športové gymnázium v Košiciach sa premenovalo na Strednú športovú školu, s čím súviselo otvorenie nového odboru športový manažment. V budúcom školskom roku sa žiaci môžu tešiť na otvorenie Krajskej hokejovej akadémie, ktorá bude fungovať na tejto škole.

Škola úžitkového výtvarníctva tiež zmenila svoj názvov na Školu umeleckého priemyslu a vznikom tohto typu školy prišlo aj k optimalizácií v sieti odborov a k inovácií štátneho vzdelávacieho programu.

Polročné výpisy si prevezmú aj študenti experimentálneho vzdelávania. V súčasnosti je rozbehnuté na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej v Košiciach, SOŠ automobilovej a tiež na SOŠ Hlavná v Moldave nad Bodvou.

Experimentálne vzdelávanie s nadanými žiakmi

Experimentálne vzdelávanie je zamerané na prácu s nadanými alebo slabo prospievajucimi žiakmi, ako aj na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

„V rámci experimentálneho vzdelávanie máme dobrú skúsenosť zo SOŠ technickou v Košiciach, ktorá ako prvá škola na Slovensku vlani prijala do bežných odborov aj žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Od budúceho školského roka máme v pláne zapojiť odbory v ďalších troch školách, a to na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, Strednej športovej škole a na Obchodnej akadémii na Watsonovej ulici v Košiciach,“ uviedol Trnka.

Na SOŠ Ostroského 1 v Košiciach bude experimentálne vzdelávanie otvorené v odboroch správca inteligentných a digitálnych systémov, inteligentné technológie a programovanie digitálnych technológií.

Na Strednej športovej škole v Košiciach bude od nového školského roka fungovať Krajský hokejová akadémia, v rámci ktorej bude experiment otvorený v odboroch digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. Na pôde Obchodnej akadémie na Watsonovej 61 v Košiciach bude v ponuke odbor bankový pracovník.23