Štrajk učiteľov na ZŠ Hurbanova v Martine sa končí, situáciou sa však budú zaoberať rodičia

Štrajkujúci pedagógovia zo Základnej školy s materskou školou Hurbanova (ZŠ s MŠ) v Martine sa od utorka vracajú do práce. „Nechceme, aby deti a rodičia vchádzali do školy s obavami, čo ich v škole čaká a už vôbec nechceme, aby sa nebodaj zamýšľali nad tým, či by nebolo lepšie zmeniť školu,“ uvádza sa vo vyhlásení štrajkujúcich pedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Hurbanova, ktoré poskytli agentúre SITA.

Zásadný krok

Podľa štrajkujúcich pedagógov nastal po ôsmich dňoch štrajku čas urobiť zásadný krok a upokojiť rozbúrenú hladinu. „Od utorka 28. januára sa vrátime do tried za našimi žiakmi. Zároveň za všetkých štrajkujúcich pedagógov dávame verejný prísľub, že vyučovanie bude prebiehať na 100 percent. Ako vždy, rodičia aj deti môžu očakávať, že zo seba dáme maximum. Deti nám chýbali a tešíme sa na ne,“ uviedol predseda štrajkového výboru Peter Peržeľ.

Zástupca rodičov v školskej rade Ivan Bučko upozornil, že práve pedagógovia ako prví poukázali na pochybnosti okolo voľby nového riaditeľa.

„Ani my ako rodičia nie sme spokojní, ak nás mesto ako zriaďovateľ školy nedokáže presvedčiť, že celý proces bol čistý a na prvom mieste bol verejný záujem. Neúspešne sme sa snažili s vedením mesta vyrokovať nápravu, dostať adekvátne odpovede. Zatiaľ sa tak nestalo. Preto je dôležité dodať, že tento krok neznamená, že sme niečo vzdali. Stále sme presvedčení, že máme právo na odpovede, vyvodenie dôsledkov a opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa niečo podobné opakovalo na hociktorej škole v našom meste,“ uviedol Bučko.

Žiadajú odvolanie riaditeľky

Na pondelok o 17:00 je ohlásené stretnutie rodičov žiakov ZŠ s MŠ Hurbanova pred mestským úradom na Vajanského námestí. „S pedagógmi sme sa zhodli na tom, že bude lepšie, ak sa vrátia do školy a sústredia sa výlučne na vzdelávanie, výchovu a pokojný chod školy. My, rodičia, sa budeme situáciou zaoberať ďalej,“ dodal Bučko.

Štrajku zamestnancov ZŠ s MŠ Hurbanova, ktorý sa začal 16. januára, predchádzali hromadné výpovede na protest proti vymenovaniu Evy Královancovej do funkcie riaditeľky.

Štrajkujúci žiadajú v prvom rade jej odvolanie z funkcie a vyhlásenie nového výberového konania. Tomu by mali predchádzať doplňovacie voľby do rady školy, keďže dvom svojim zástupcom pedagógovia vyslovili nedôveru.