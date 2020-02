Štrajkujúci zamestnanci a firmy chcú vymeniť dekana FIIT STU za človeka z priemyslu či biznisu

Štrajkujúci zamestnanci Slovenskej technickej univerzity (STU) aj zástupcovia firiem, ktoré s ňou spolupracujú, by si vedeli predstaviť na čele Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) niekoho z prostredia priemyslu či biznisu.

S týmto návrhom prišiel práve súčasný dekan fakulty Ivan Kotuliak. Neskôr cez hovorkyňu fakulty Moniku Karoliovú pre agentúru SITA upresnil, že to nie je priechodné, lebo okrem iného, kandidát na dekana musí byť akademikom.

Zamestnanci v štrajkovej pohotovosti od 29. januára žiadajú odstúpenie dekana a avizovali, že ak tak neurobí, vstúpia do ostrého štrajku.

Požiadavka na odstúpenie je vraj nelegitímna

Návrh o výmene dekana podľa firiem padol na stretnutí 7. februára. Iniciovalo ho vedenie fakulty po otvorenom liste spoločností, v ktorom vyjadrili znepokojenie so situáciou na FIIT STU.

Kotuliak uviedol, že novým dekanom nemôže byť niekto zo štrajkujúcich zamestnancov, lebo by nevzbudzoval dôveru u tých pracovníkov fakulty, ktorí sa za neho postavili. Ide o približne 40 zamestnancov, ktorí vyzvali svojich štrajkujúcich kolegov, aby „zakopali vojnovú sekeru“.

Požiadavka na odstúpenie súčasného dekana je podľa vedenia nelegitímna, keďže Kotuliak bol riadne zvolený a FIIT STU nemá funkčný senát ani vedeckú radu. Taktiež podotýka, že súčasný dekan je jediný dlhodobý profesor – garant vybraného predmetu a jeho odchodom by fakulta stratila posledného garanta.

Nezávislý dekan by mohol obnoviť dôveru zamestnancov

Zástupcovia firiem zase tvrdia, že ak by vedenie fakulty získalo rešpektovanú osobnosť bez väzieb na jednotlivé ústavy fakulty či na univerzitu, obnovilo by tým dôveru zamestnancov, študentov aj samotných spoločností, s ktorými FIIT STU spolupracuje.

Zároveň by mohli využiť manažérske skúsenosti danej osoby a posunúť tak vedenie fakulty na novú úroveň.

„Za predpokladu, že by takéto riešenie malo podporu zo strany vedenia univerzity a Akademického senátu STU a bolo by možné zabezpečiť potrebnú transparentnosť v procese výberu kandidáta, radi poskytneme našu súčinnosť a podporu,“ dodali.

Štrajkujúci zamestnanci, ktorí garantujú takmer 50 predmetov, poznamenali, že riešenie v podobe dočasného nezávislého dekana z oblasti priemyslu je prijateľné.

„Je dôležité, aby bol tento človek osobou, ktorá si dokáže získať dôveru akademickej obce a napraví chyby súčasného vedenia, ktoré viedli k poškodeniu dobrého mena fakulty,“ doplnili.

Spory na Technickej univerzite

Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako dostala výpoveď Kotuliakova predchodkyňa Mária Bieliková 9. januára.

Neskoršie rokovania na upokojenie situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do Akademického senátu (AS), zrušení výpovede Bielikovej aj o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU. Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sa budú konať 17. marca.