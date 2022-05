Strana Za ľudí chce zaviesť platový automat a Remišová ešte nevidela, aby sa minister „hodil o zem“ pre platy učiteľov

Strana Za ľudí navrhuje zriadiť platový automat, ktorý by upravoval plat učiteľa. Ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý na tlačovej besede strany priblížil, že by sa plat učiteľov mohol viazať na priemernú mzdu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca. Mohlo by ísť o 75 percent z nej.

Výzva pre Gröhlinga

Koaličná strana tiež chce, aby sa platy učiteľov zvýšili o desať percent. Zároveň podpredsedníčka stany Za ľudí Viera Leščáková vyzvala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS), aby si sadol za rokovací stôl s koaličnými partnermi a vyjednal platy pre učiteľov.

Slabý minister

„Ak niekto nevie presadiť vyššie platy vo svojom rezorte, tak si myslím, že je slabý minister,“ zhodnotila šéfka strany a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová s tým, že nevidela, aby sa minister „hodil o zem“ pre platy učiteľov. Podľa nej ak niekomu na niečom záleží, tak to bude presadzovať, až kým to nepresadí.

Zvýšenie platov by sa malo podľa Za ľudí týkať aj ostatných zamestnancov verejnej správy. Strana pritom odhaduje, že takéto zvýšenie by štát stálo ročne jednu miliardu eur.