Stredné školy sa môžu zapojiť do programu doučovania, je potrebné vyplniť formulár

Stredné školy majú možnosť zapojiť sa do programu doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ do 11. októbra. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Zlepšovanie vedomostí mimo vyučovania

Zriaďovatelia vo výzve získajú finančné prostriedky na zabezpečenie doučovania na obdobie od 15. októbra do 31. decembra 2021. Školy môžu svoje žiadosti podávať výhradne v elektronickej podobe cez online formulár zverejnený na stránke ministerstva. Ministerstvo upozornilo, že k žiadosti je potrebné pripojiť ako prílohu Čestné vyhlásenie žiadateľa, pretože program spadá pod Plán obnovy a odolnosti SR.

Cieľom programu je podporiť tie školy, ktoré budú pomocou doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií mimo vyučovania. „Predovšetkým ide o doplnenie vedomostí a zručností, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia COVID-19, a ktorých absencia podstatným spôsobom ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce,“ doplnil rezort.

200 eur na každú skupinu

V prípade úspešnosti získa škola 200 eur mesačne na každú skupinu, v ktorej doučujúci odučí minimálne desať žiakohodín za týždeň, to je 40 žiakohodín za mesiac. Škola však musí zaistiť, aby mal každý doučujúci vytvorenú skupinu v počte dvoch až piatich žiakov, pričom najoptimálnejšie by bolo, ak by boli z jedného ročníka a jedného odboru vzdelávania.

Peniaze dostane aj koordinátor programu – kmeňový zamestnanec školy, ktorého si určí škola. Ten za svoju činnosť dostane jednorazový príspevok. Za jedného až päť doučujúcich dostane mesačne 150 eur a za šesť a viac doučujúcich 200 eur.