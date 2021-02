Stredoškoláci v Trnavskom kraji sa do lavíc zatiaľ nevrátia, ale župa sa už pripravuje na reštart

Trnavský samosprávny kraj nechá všetkých päťdesiat stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj naďalej zatvorených, študenti budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Dôvodom je zlá epidemická situácia v kraji, päť okresov zo siedmich je podľa regionálneho COVID automatu čiernych.

Pripravujú sa na reštart

„Situácia v Trnavskom kraji je momentálne mimoriadne vážna. S otvorením škôl sme sa preto rozhodli ešte počkať. Všetci naši stredoškoláci sa tak budú vzdelávať naďalej online. Pripravujeme sa však na bezpečné otvorenie škôl, ako aj na očkovanie učiteľov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Možnosť otvorenia škôl bude župa prehodnocovať každý týždeň.

Župa podľa Viskupiča priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia. Oproti materským a základným školám študenti stredných škôl často dochádzajú cez hranice okresov, niekedy aj krajov.

Najlepšia situácia je v Skalici

Navyše, časť z nich je ubytovaná v internátoch. V tejto súvislosti pokračuje aj prevádzka liniek prímestských autobusov v prázdninovom režime, a to až do odvolania. Po dohode so župou dopravcovia posilnili vybrané školské spoje.

Podľa regionálneho COVID automatu sú v 4. stupni varovania (čierne) okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava, v 3. stupni varovania (bordový) je okres Senica a najlepšia situácia v Trnavskom kraji je v okrese Skalica, ktorý je jediný v druhom stupni varovania.