STU zrevitalizovala budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky a slávnostne ju odovzdala do užívania

Slovenská technická univerzita (STU) slávnostne odovzdala do užívania revitalizovanú budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Atraktívne prostredie by malo pomôcť prilákať viac slovenských i zahraničných študentov.

Kvalitné priestory by mali fakulte umožniť prilákať a udržať si vedcov, vedeckých pracovníkov, poskytnúť by tiež mali nové možnosti inovatívneho výskumu s ďalšími odborníkmi.

Umožniť by mali aj posilnenie spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou. STU to uviedla v tlačovej správe.

Energeticky efektívna budova

Budova FEI STU získala po revitalizácii nadčasový vzhľad a napĺňa štandardy energetickej efektívnosti.

Počas prvej etapy, ktorá bola financovaná z projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a z vlastných zdrojov, boli zrekonštruované viaceré bloky.

Ostatné bloky boli rekonštruované v nasledujúcej etape, ktorá bola financovaná z projektu ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation).

Ide o najväčší akademický investičný projekt na Slovensku, na ktorom sa STU podieľa s Univerzitou Komenského v Bratislave. Z neho pochádzali i prostriedky na revitalizáciu interiérov.

Inteligentné technológie

Výrazne sa investovalo do priestorov hlavného koridoru, ktorého obnova bola potrebná pre zvýšenie atraktivity, funkčnosti, ale i zdravotnej bezchybnosti spoločných priestorov FEI STU.

„Pre riadenie budovy fakulty boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblastiach SMART riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú ďalšie zníženie spotreby energii a zefektívnenie prevádzky. Významnou aktivitou v rámci revitalizácie interiérov bola obnova dátového centra a informačnej a komunikačnej infraštruktúry vo všetkých blokoch budovy, ktorá zvýši kybernetickú bezpečnosť a zlepší konektivitu a priepustnosť dátovej infraštruktúry v budove,“ uviedla STU v tlačovej správe.

V rámci projektu boli komplexne revitalizované aj prednáškové miestnosti, ktoré boli vybavené modernou prezentačnou a didaktickou technikou.

Prednáškové sály pomenujú

Kompletnou rekonštrukciou prešlo 11 prednáškových miestností, ktoré majú kapacitu viac než 1 600 miest.

Systém by mal umožniť napríklad videoprenosy medzi prednáškovými miestnosťami, telekonferenčný režim, nahrávanie, ale možná by mala byť i hybridná výučba či automatické sledovanie prednášajúceho.

Prednáškové sály by mali byť pomenované po významných pedagógoch či vedcoch spojených s fakultou.

Pomoc z Plánu obnovy

„Veľmi ma teší, že aj napriek krízovému obdobiu spojenému s infláciou a rastom cien materiálov i práce Slovenská technická univerzita vďaka štrukturálnym fondom EÚ a vlastným prostriedkom pokračuje v zásadnej modernizácii svojich budov a pracovísk. Študenti a vedci už nemusia za kvalitnými podmienkami na štúdium a výskum odchádzať za hranice,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal doplnil, že univerzite chcú pomôcť prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa zameriava aj na obnovy budov a zvyšovanie energetickej efektívnosti, čo označil v súčasnej dobe za dôležité.

„Perspektívna je aj spolupráca rezortu s fakultami STU pri riešeniach v doprave,“ dodal Doležal.