Študenti by sa už deň pred maturitnou skúškou nemali učiť, odborníčka dáva rady

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Študenti by sa už deň pred maturitnou skúškou nemali učiť ani opakovať si učebné texty.

Uvádza sa to v stanovisku doktorky Jany Hamade z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktoré agentúre SITA zaslala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Pomôže aktívny odpočinok

„Nárazové učenie totiž často vedie k nervozite a nepohode, čo je nežiaduce. Študenti by si v tento deň mali dopriať aktívny, nie však príliš záťažový odpočinok. Niekomu pomáha prechádzka na čerstvom vzduchu, inému masáž alebo joga. Rovnako je prospešné vyskúšať niektoré z množstva dýchacích cvičení,“ vysvetľuje Hamade.

Pre úspešné zvládnutie maturít sú podľa nej v deň skúšok dôležité zdravé raňajky, ktoré by mali obsahovať ľahko stráviteľné bielkoviny, malé množstvo tukov a polysacharidy. „Vhodné sú celozrnné cereálie alebo pečivo, banán, nízkotučný jogurt, ovsené vločky, tofu, acidofilné mlieko, tvaroh, orechy, ovocie a zelenina. Ide o potraviny, ktoré zásobujú mozog a telo dostatočným množstvom energie a pomáhajú zabrániť kolísaniu hladiny cukru v krvi,“ objasňuje Hamade. Zároveň zdôrazňuje, že v deň maturitnej skúšky by si študenti nemali zabudnúť vziať dostatok tekutín, najlepšie vo forme pitnej vody, minerálok či nesladených čajov.

Nervózni študenti musia správne dýchať

Naopak, neodporúča piť väčšie množstvo kávy alebo alkoholu. Povolená je podľa nej aj drobná sladkosť, napríklad čokoládovo-cereálna tyčinka. „Nervózni študenti by mali navyše myslieť na správnu techniku dýchania, pomôže im to dôkladne prekysličiť mozog a lepšie sa sústrediť,“ približuje odborníčka. Schopnosť sústrediť sa však podľa nej podporí aj počúvanie hudby či drobná pohybová aktivita pred skúškou. V neposlednom rade je podľa Hamade dôležitá aj krátka, neviazaná a so skúškou nesúvisiaca konverzácia s ostatnými študentmi alebo telefonát s blízkymi. „Pomôže to uvoľniť vnútorné napätie,“ dodáva odborníčka.

Ústna časť maturitných skúšok sa na stredných školách koná od 20. mája do 7. júna. Žiakov čakajú odpovede pred odbornými komisiami z každého predmetu. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov. Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43-tisíc maturantov na viac ako 700 stredných školách.