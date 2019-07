Študenti sa chcú zapojiť do hodnotenia kvality vysokých škôl, pomôže im nový akreditačný systém

Nový systém akreditácií vysokých škôl predpokladá účasť študentov. Študenti sa majú aktívnejšie zapojiť do posúdenia ich kvality. O tom, ako aj o plánoch Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) v súvislosti s novým zákonom o zabezpečovaní kvality a novým systémom akreditácií, informovali v utorok na brífingu predseda ŠRVŠ Bálint Lovász a predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer.

Veľký priestor na diskusie

„V súvislosti s novým vysokoškolským zákonom a zákonom o zabezpečovaní kvality študenti získali pomerne veľký priestor na vstupovanie do diskusií o kvalite a aj do tvorby kvality samotnej univerzity a vysokej školy. A za Študentskú radu vysokých škôl sme zobrali túto príležitosť zodpovedne. Myslíme si, že bude veľmi dôležité, aby sa v nasledujúcich mesiacoch a rokoch vytvorila taká štruktúra šikovných a motivovaných študentov, ktorá sa dokáže konštruktívne zapájať do diskusií o kvalite, taká štruktúra študentov, ktorá dokáže pomenovať, čo študenti na Slovensku potrebujú a ako vytvoriť atraktívne prostredie pre študentov,“ povedal Lovász.

Študenti sa podľa neho majú zapojiť aj do diskusií o štandardoch, ktoré má Akreditačná agentúra potvrdiť do konca októbra. Na tento účel chcú vyškoliť študentov, ktorí budú môcť posudzovať aj kvalitu jednotlivých vysokých škôl.

Experti na medzinárodnej úrovni

Študentská rada vysokých škôl získala na dva roky projekt, ktorý umožní vyškoliť na Slovensku okolo 40 expertov aj na medzinárodnej úrovni. „Ak všetko pôjde dobre, tak do konca roku 2020 budeme mať približne 40 študentských expertov, ktorí nebudú len expertmi na slovenské vysoké školy, ale budú môcť posudzovať aj kvalitu zahraničných vysokých škôl,“ povedal Lovasz.

Vyškolení študenti sa podľa neho napríklad budú vedieť pýtať rektorov a dekanov, čo spravia pre to, aby bolo hlas študentov oveľa viac počuť. „Aby to nebolo len pro forma, na papieri,“ prízvukoval Lovasz. Univerzity musia podľa neho pochopiť, že hlas študentov je dôležitý.

„Aj keď kritický, ale konštruktívny. A dokáže asi najviac pomôcť zatraktívneniu vysokého školstva,“ povedal zástupca študentov. Ich ambíciou je do konca leta sformulovať vlastné „študentské štandardy“.

Šikovných študentov je dosť

Tie by mali definovať, čo pre študentov znamená kvalitná vysoká škola a pomôcť tak aj Slovenskej akreditačnej agentúre. Podľa Lovasza je dôležité, aby študenti vedeli čítať medzi riadkami, „aby videli za vety a slovíčka, ktoré si prečítajú v nejakej hodnotiacej správe“.

Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že študenti sú pre tento cieľ málo motivovaní. Šéf rady vysokých škôl sa však presvedčil, že šikovných a uvedomelých študentov je dosť, len „univerzity ich akosi skrývajú“.

Ako na brífingu uviedol Redhammer, Slovenská akreditačná agentúra (SAA) pracuje na plné obrátky. „Vo výkonnej rade sme schválili zásady zápisu posudzovateľov do zoznamu. Tento dokument je teraz na verejnom pripomienkovaní. Do konca mesiaca ho môže pripomienkovať ktokoľvek na Slovensku, potom pripomienky vyhodnotíme,“ povedal Redhammer.

Zostavovanie pracovných skupín

Dokument je podľa neho veľmi dôležitý, pretože nový systém akreditácií od budúceho roku predpokladá zostavovanie pracovných skupín na konkrétnu žiadosť vysokej školy.

„To znamená, že nebudú stále pracovné skupiny, ale budú zakaždým nové. Takže musíme mať dostatok kvalitných posudzovateľov, aby sme vždy vedeli zostaviť pracovnú skupinu pre konkrétnu žiadosť konkrétnej vysokej školy. Nové je to, že v každej jednej pracovnej skupine na každé jedno posúdenie žiadosti musí byť študent, minimálne jeden. To doteraz nebolo, je to nový prvok,“ zdôraznil. Doplnil, že potrebujú mať dostatok študentov, „ktorí budú chcieť, budú ochotní, ale budú mať aj predpoklady na to, aby v tej pracovnej skupine vedeli priniesť tú očakávanú hodnotu“.

Na poslednom, už piatom zasadnutí výkonnej rady SAA schválili tiež etický kódex na úpravu konfliktu záujmov. Podľa Redhammera ide o kritickú vec pre čistotu celého procesu posudzovania vysokých škôl.

„Bude veľmi veľa posudzovateľov, veľa pracovných skupín, potrebujeme preto deklarovať pravidlá, aby nebola priama zaujatosť alebo konflikty záujmov,“ zdôraznil Redhammer. Doterajšia akreditačná komisia podľa prechodných ustanovení pracuje do konca tohto kalendárneho roka, nové štandardy by po vyhodnotení pripomienkovania mohli nadobudnúť účinnosť vo februári alebo v marci 2020.

Skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania

„Medzinárodné európske štandardy si vyžadujú, aby kvalita vysokého školstva bola posudzovaná v rámci profesionálneho nezávislého mechanizmu, preto ministerka školstva Martina Lubyová presadila zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bol schválený NR SR v júni 2018. Na základe neho bola v novembri zriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor ministerstva školstva.

Od nového prístupu založeného na európskych štandardoch ministerstvo očakáva skvalitnenie poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. „Vzdelávanie by malo byť vo väčšej miere orientované na študenta a jeho rozvoj a študijné programy majú lepšie reflektovať potreby spoločnosti, pretože budú vznikať na základe skúseností absolventov, potrieb študentov a očakávaní zamestnávateľov. V tomto kontexte ministerstvo školstva víta zapojenie študentov do procesu skvalitňovania vysokých škôl,“ uviedlo vo svojom stanovisku ministerstvo.