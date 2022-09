Študenti sa pridali k rektorom, požadujú navýšenie rozpočtov pre vysoké školy inak vyjdú do ulíc

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa pridáva k výzve rektorov na navýšenie rozpočtov pre vysoké školy aj k ultimátu, že v prípade nesplnenia požiadaviek vysoké školy vstúpia do protestu.

Hrozia protestami a zatváraním škôl

Svoje poslanie by v takom prípade prestali plniť 17. novembra. V prípade nesplnenia požiadaviek vysokých škôl sú študenti pripravení podporiť protesty i zatvorenie škôl.

ŠRVŠ sa tak pridáva k vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) z 13. septembra 2022 vo vzťahu k požiadavkám, ktoré sú kladené na politickú reprezentáciu.

Podľa ŠRVS nie je výučba v nevykúrených prednáškových miestnostiach hodná vyspelého štátu 21. storočia. Úvahy niektorých vysokých škôl o prechode na dištančnú výučbu označujú za zlyhanie kompetentných inštitúcií, a obzvlášť rezortu financií.

ŠRVŠ to uviedla v tlačovej správe. Podporné stanovisko k vyhlásenie SRK „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku“ vyjadril aj Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR.

„Vo všetkých strategických dokumentoch sa deklaruje, že vzdelanie je priorita, pán premiér to spomína v súvislosti s rezortom školstva neustále. No keď príde na lámanie chleba, tak je všetko prednejšie ako vzdelávanie. Sú peniaze na očkovacie lotérie, zázračne sa našli aj na krúžkovné, ale pre mladých ľudí a vysoké školstvo nič. Ak by chceli politici dohnať vysoké školy ku krachu a vyhnať mladých ľudí do zahraničia, nevyzeralo by to inak.“ vyjadril sa predseda ŠRVŠ Filip Šuran.

Nárast cien energií

ŠRVŠ považuje kontinuálne znižovanie rozpočtu pre vysoké školy za neprijateľné, vzhľadom na ich spoločenskú úlohu. Už dosiaľ bola ich situácia zložitá, no po náraste cien energií im skomplikuje schopnosť zabezpečiť základné funkcie.

Okrem toho, vysoké školy momentálne prechádzajú zmenami vo vnútornom riadení aj zabezpečovaní kvality, ktoré im štát uložil prostredníctvom zákonov, na druhej strane im ale neposkytuje prostriedky na elementárne fungovanie.

„Pripomína to situáciu, kedy si vylepšíte auto, dáte novú metalízu, vymeníte časti motora a tešíte sa, ako vám bude auto perfektne fungovať. Zabudnete však doliať benzín a čudujete sa, že ste ostali na diaľnici kilometre od najbližšej pumpy,“ zhodnotil Šuran.

Kompenzácia výdavkou

SRK požaduje od vlády aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokého školstva a vrátila ho aspoň na úroveň z roku 2020. Rovnako žiadajú aj kompenzáciu výpadkov spôsobených energetickou krízou a dofinancovanie výpadkov národných aj európskych projektov, tak ako v okolitých štátoch.

V prípade nesplnenia požiadaviek avizuje SRK zatvorenie vysokých škôl od 17. novembra. Podľa SRK sú vysoké školy na pokraji kolapsu a majú existenčné problémy.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý je v súčasnosti poverený vedením rezortu školstva, na tlačovom brífingu po rokovaní vlády ubezpečil, že problém nepodceňujú a zatvorenie vysokých škôl k 17. novembru nedovolia.

Školy od základných až po vysoké požiadal o informácie o spotrebe, aby mohli predvídať, aké budú dopady na ich rozpočty. Na potrebných opatreniach pracujú. Rektorom i vysokým školám odkázal, aby neprepadávali panike.