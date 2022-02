Študenti vyzvali vládu a slovenské univerzity k solidarite s ukrajinskými študentmi na Slovensku

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzvala vládu SR a slovenské univerzity, aby prejavili solidaritu s ukrajinskými študentmi na Slovensku a ponúkli im pomoc.

Vo svojom statuse na sociálnej sieti odsúdila agresiu zo strany prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina voči Ukrajine.

Pomoc ponúkajú viaceré školy

Zároveň ocenila postoj Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá ponúkla pomoc ukrajinským študentom. Intenzívne diskusie o konkrétnych formách pomoci prebiehajú aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Košická univerzita vo svojom vyhlásení ubezpečila svojich študentov z Ukrajiny, že sú pripravení na okamžitý dialóg k zmierneniu ich starostí.

Podporu ukrajinským študentom vyjadrila aj Technická univerzita v Košiciach, na ktorej podľa nej študuje zo všetkých slovenských vysokých škôl najviac ukrajinských študentov.

„Sprostredkovanie pomoci študentom pochádzajúcich z krajiny, kde začala vojna, by mala zahŕňať okrem materiálnej podpory aj podporu psychologickú či poradenskú. Táto podpora a jej spôsoby by mali byť jasne komunikované, aby sme nezostali iba pri vyhláseniach, ale aby študenti vedeli, kam presne sa môžu obrátiť,“ konštatovala ŠRVŠ s tým, že vysoké školy by mali zohľadňovať aj prípadnú nedostupnosť študentov nachádzajúcich sa na Ukrajine.

Apel na slovenské univerzity

Univerzita Komenského vo svojom profile na sociálnej sieti vyjadrila podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi. Ubezpečila svojich ukrajinských študentov ako aj zamestnancov o svojej solidarite s ich neľahkým existenčným postavením.

„Tak, ako v prípade bieloruskej krízy, sme aj teraz pripravení pomôcť študentom a vedeckým pracovníkom, ktorí budú nútení opustiť svoju vlasť, aby mohli na pôde našej univerzity pokračovať v štúdiu,“ priblížila.

Tiež apelovala na univerzity, aby svojou spoločenskou angažovanosťou bojovali proti šíreniu politickej propagandy vedúcej k vojenským konfliktom a aby všetok intelektuálny potenciál postavili do služby hľadania mierových riešení domácich aj medzinárodných konfliktov.