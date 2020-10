Študentom v pláne vlády chýba zámer rozvoja vysokých škôl, opatrenia smerujú k neznámemu cieľu

Za najväčší nedostatok v dokumente Ministerstva financií (MF) SR považuje Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) absentujúci zámer a stratégiu rozvoja vysokých škôl. Pre agentúru SITA to uviedol predseda ŠRVŠ Filip Šuran.

Potrebné investície do infraštruktúry

Rade v ňom chýba aj úmysel investovať do infraštruktúry, teda do budov vysokých škôl a internátov, no oceňuje, že sa takto otvára diskusia o potrebe reformy či vypracovanie stratégie internacionalizácie vysokoškolského prostredia. Šuran tak reagoval na Národný integrovaný reformný plán MF SR s názvom Moderné a úspešné Slovensko, ktorý má neskôr smerovať k vytvoreniu takzvaného plánu obnovy. Ten musia krajiny odovzdať Európskej komisii do 30. apríla 2021.

Študentskej rade v dokumente chýbajú aj návrhy na zastavenie odlivu študentov do zahraničia. Šuran tvrdí, že tento problém je v ňom zredukovaný na tvrdenie, že mladí ľudia odchádzajú pre kvalitu. Podľa neho sa tak opomínajú faktory ako stav ubytovania či systém sociálnej podpory. Oproti priemeru krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), kde v zahraničí študujú dve percentá celkovej študentskej populácie, má Slovensko druhý najvyšší podiel vysokoškolákov študujúcich v cudzine. Štúdium v zahraničí si na Slovensku vybralo 17 percent vysokoškolákov. Ich počet pritom stúpa. V roku 2010 tento podiel predstavoval 14 percent, čo bolo o tri percentuálne body menej ako v roku 2017.

Chýba podrobnejšie vysvetlenie systému riadenia

Za nesmierne prínosnú zmenu považuje ŠRVŠ návrh na zmenu vo funkčných miestach docentov a profesorov. Podľa nej ide o krok smerom ku kvalite. Na druhej strane Šuran poukázal, že v dokumente nie sú identifikované problémy akademickej samosprávy, aj keď sa spomína zmena v kompetenciách je orgánov, a to predovšetkým zmena správnej rady, ktorá by mala voliť rektora, ako aj zmena v obsadení tohto orgánu.

Dodáva, že chýba aj podrobnejšie vysvetlenie navrhovaného systému riadenia. To ŠRVŠ nepovažuje aj vzhľadom na charakter a históriu boja za akademickú samosprávu, za vhodné. „Celkovo je však dokument akýsi výťažok opatrení, ktoré smerujú k neznámemu cieľu, ktorý si doteraz vláda ani ministerstvo školstva nezadefinovali,“ skonštatoval. Šuran dopĺňa, že študentská rada je však otvorená akejkoľvek odbornej diskusii.