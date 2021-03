Študentská rada žiada zvolanie okrúhleho stola, novela zákona o vysokých školách má slabiny

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) o zvolanie okrúhleho stola a diskusiu so zástupcami vysokých škôl pred predložením novely zákona o vysokých školách. V tlačovej správe o tom informovala podpredsedníčka ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková.

Upozornila, že navrhovaná úprava má viacero nedostatkov, ktoré ju robia nekonzistentnou a mohla by byť zneužitá aj na neadekvátne zasahovanie štátu do autonómie vysokých škôl. Vysvetlila, že odpor vo vysokoškolskom prostredí vzbudilo aj to, že predložený návrh vypracovalo ministerstvo bez konzultácie so zástupcami vysokých škôl.

Školy by mali navrhnúť vlastné zmeny

Rada svoju výzvu smeruje aj na vysoké školy. Tie žiada, aby aj napriek kategorickému nesúhlasu s novelou ponúkli ministerstvu školstva vlastné návrhy zmien, ktoré sa budú usilovať o zvýšenie kvality vzdelávania.

ŠRVŠ postup ministerstva považuje za nesprávny, a preto ho žiada „o krok späť“, aby mohol byť vytvorený spoločný návrh smerujúci k zvyšovaniu kvality vysokých škôl. Ako Petríková vysvetlila, študentská rada verí, že vďaka dialógu s akademickou obcou by bolo možné pripraviť kvalitnejší návrh. Dodala, že v súčasnosti pracujú na viacerých alternatívnych riešeniach vo vzťahu ku kompetenciám jednotlivých orgánov a ich vzájomných vzťahov.

Študenti chcú zaplátať slabiny

„Súčasný systém má svoje slabiny a tie by sme sa mali pokúsiť opraviť, ale nie nedomysleným riešením. Taktiež považujeme za veľmi nevhodné, že je na celé vysokoškolské prostredie vytváraný tlak akceptovať novelu výmenou za prostriedky z fondu obnovy,“ podotkla Petrík.

Poukázala, že oblasť vysokého školstva, je dlhodobo podfinancovaná a zápasí s odchodmi ľudí do zahraničia. Z daných dôvodov by podľa Petríkovej malo byť snahou ministerstva nielen využiť financie z fondu obnovy, ale tiež hľadať ďalšie dlhodobé prostriedky, ktoré môžu byť využité pre vysoké školy.

Ministerstvo základné atribúty a dôvody novelizácie vysokoškolského zákona predstavilo vysokoškolskej obci v utorok 23. februára. Na diskusii sa zúčastnil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis (SaS).