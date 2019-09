Sú známe termíny školských prázdnin na najbližšie tri roky

Termíny školských prázdnin na najbližšie tri roky sú známe. Ministerstvo ich zverejnilo na svojom webe.

Jesenné prázdniny v nasledujúcom školskom roku 2019/20 budú 30. a 31. októbra 2019, čo pripadne na stredu a štvrtok. Nasleduje piatok 1. novembra, Sviatok všetkých svätých, teda štátny sviatok – školské vyučovanie sa preto začne až v pondelok 4. novembra 2019.

Vianočné prázdniny sú plánované na pondelok 23. decembra 2019 až utorok 7. januára 2020. Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020. Polročné prázdniny budú v pondelok 3. februára 2020.

Termíny jarných prázdnin sú stanovené individuálne pre jednotlivé kraje a budú trvať od pondelka do piatka. Školy Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja majú jarné voľno od 17. do 21. februára. Deti Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja si od školy oddýchnu od 24. do 28. februára 2020. Košický a Prešovský kraj budú prázdninovať od 2. do 6. marca 2020.

Veľkonočné prázdniny budú 9. až 14. apríla a do školy sa pôjde v stredu 15. apríla 2020. Letné prázdniny v budúcom roku potrvajú tradične dva mesiace, od 1. júla do 31. augusta. Do lavíc si žiaci opäť sadnú v stredu 2. septembra 2020.

Prázdniny v školskom roku 2020/21

V školskom roku 2020/21 potrvajú jesenné prázdniny 29. a 30. októbra 2020, vianočné od 23. decembra 2020 do 7. januára 2021.

Ako prvé budú na jar prázdninovať deti Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, a to od 15. do 19. februára.

V Košickom a Prešovskom kraji si žiaci od školy oddýchnu 22. až 26. februára 2021 a v Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom 1. až 5. marca 2021. Veľkonočné prázdniny pripadnú v roku 2021 na 1. až 6. apríla.

Prázdniny v školskom roku 2021/22

Známe sú už aj termíny prázdnin v školskom roku 2021/22. Na jar budú najprv prázdninovať Košický a Prešovský kraj v týždni od 21. do 25. februára 2022. Nasledujú Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj s termínom 28. február až 4. marec. Na marec sú naplánované prázdniny Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja – žiaci a učitelia si dajú pauzu od školskej dochádzky od 7. do 11. marca 2022.

Veľkonočné prázdniny v roku 2022 pripadnú na 14. až 19. apríla. Letné prázdniny budú ako obvykle od začiatku júla do konca augusta, do školy sa však pôjde až 5. septembra 2022. 1. september, Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je štátnym sviatkom, pripadne na štvrtok. Medzi ním a voľným víkendom nasleduje len jeden pracovný deň, pre žiakov bude ešte prázdninový.

Povinnosť zverejňovať termíny školských prázdnin na svojom webovom sídle na najbližšie tri roky vyplýva ministerstvu zo školského zákona.