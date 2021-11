Systémy podpory duševného zdravia žiakov nie sú podľa psychológa pripravené na plošné zatváranie škôl

Systémy podpory duševného zdravia žiakov nie sú pripravené na celoplošné zatváranie škôl. Upozornil na to na pondelkovom tlačovom brífingu mimovládnych organizácií Marek Madro z OZ Ipčko, ktoré prevádzkuje linku pomoci.

V prípade, že náročnosť pandemickej situácie nedovolí, aby boli školy otvorené, žiada o posilnenie služieb pomoci a okamžité otvorenie škôl pri náznakoch zlepšenia pandemickej situácie. Zvážiť by sa malo aj zatvorenie tých škôl, kde je pedagogický zbor zaočkovaný a kde nie je v karanténe žiadna trieda.

Poprosil v mene mladých ľudí, aby sa školy zatvárali ako posledné a otvárali sa ako prvé. Podľa viacerých mimovládnych organizácií lockdown s otvorenými školami funguje.

Zároveň ich zástupcovia poukázali na to, že od pondelka 29. novembra sa sprísnili na Slovensku pravidlá pre zamestnancov a na pracovisku platí režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie), pričom test dospelým platí sedem dní. Podotkli, že zároveň sa sprísnili opatrenia a po jednom pozitívnom antigénovom teste ostáva v karanténe celá trieda.

Depresie u detí narastajú

Madro priblížil, že od začiatku pandémie uskutočnili 110-tisíc kontaktov, z ktorých bolo 74 percent s mladými ľuďmi do 30 rokov a 38 percenta s deťmi a mladými ľuďmi do 18 rokov. Najčastejšie prosby o pomoc na linkách pomoci boli o pocitoch osamelosti a o strachu (18,5 percenta), o myšlienkach na ukončenie života (12 percent), o sebapoškodzovaní (sedem percent).

Linky zaznamenali približne 35-percentný nárast depresívnych symptómov a mnoho mladých ľudí hovorí s odbornými poradcami o strate blízkych, strachu z ohrozenia a nákazy COVID-19. Zároveň podotkol, že systémy podpory duševného zdravia žiakov a študentov nie sú na túto situáciu pripravené.

„Negatívne následky izolácie najmä v citlivom veku adolescencie sú z našich skúseností obrovské a nemáme adekvátne pripravený systém postcovidovej starostlivosti na elimináciu týchto sekundárnych pandemických dopadov. Z ich výpovedí na linkách pomoci vieme, že sa boja, že sú postihnutí existenciálnym ohrozením ich rodín a zároveň pociťujú výčitky svedomia, pretože v školách a medzi rovesníkmi chcú a potrebujú byť,“ povedal.

Minulý školský rok by sa nemal opakovať

Andrea Hajdúchová z Dajme deťom hlas na brífingu argumentovala, že morálnou povinnosťou dospelých je obmedziť vlastnú mobilitu, aby deti mohli chodiť do školy.

„Za prísnych podmienok môžu tri týždne chodiť do školy, potom budú tri týždne doma cez prázdniny. Sústreďme sa na to, aby sme nastavili pravidlá tak, že sa školy a krúžky otvoria ako prvé a nezopakuje sa situácia spred roka, keď sme vianočným uvoľnením spôsobili, že deti išli do školy v apríli,“ zhodnotila.

Aj podľa Andrey Erdősovej z Nadácie otvorenej spoločnosti by sa nemal minulý školský rok zopakovať. Spoločnosť sa má tentokrát postarať o zabezpečenie ústavného práva na vzdelávanie. Poznamenala, že deti sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych mimoškolských aktivitách.

Je v poriadku mať strach

Lucia Košťálová z Asociácie školských psychológov dodala, že vítajú vzniknutú iniciatívu, ktorá negeneralizuje pandémiu na všetky deti a mladých ľudí ako zdroje šírenia nákazy v domácnostiach. Požiadala však o citlivý prístup pri pomenovaní a detekovaní, kto môže za šírenie pandémie. Vysvetlila, že iba dospelí majú v rukách dodržiavanie dohodnutých pravidiel, ktoré dokážu chrániť zdravie.

Vníma strach rodičov a ich detí pred ochorením alebo očkovaním a aj politikov s podobným naratívom. Podľa nej je v poriadku mať strach, pretože vedia s ním pracovať, zmierniť jeho dopad a podporiť tak systém žiaci-učitelia-rodičia.

„Boli to práve deti, ktoré nás dospelých v posledných dvoch vlnách chránili, lebo boli doma, častokrát samé, lebo nemali s kým byť. Naše deti sa pozerali na chaos v nariadeniach, ako má naša spoločnosť nastavené priority a čo je schopná otvoriť skôr ako školy,“ zhodnotila Eva Marková z OZ Jeden rodič.

Rodičia stále nedostali príspevok

Konštatovala, že Ministerstvo školstva, vedy a výskumu ešte stále nezaistilo príspevok na počítače a internet rodinám, aby sa deti mohli učiť z domu. Doplnila, že ak online vyučovanie je, tak ho nenapĺňajú všetky školy rovnako.

Martina Le Gall Maláková z Industry Innovation Cluster Slovakia si nevie predstaviť zatváranie škôl pre variant vírusu delta, keď sa vie o variante omikron. Považuje za naivné si myslieť či dúfať, že by Slovensko obišiel. Viaceré mimovládne organizácie 25. novembra vydali podporné stanovisko za otvorené školy.

Podpísalo sa pod neho takmer 20 zástupcov mimovládnych organizácií a občianskych združení. Podporila ho okrem Hajdúchovej, Madra, Erdősovej aj Matej Stuška z občianskeho združenia (OZ) Rodicia.sk, Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska, Gabriela Kukolová z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Daniela Čorbová z projektu Deti nepočkajú či Jana Feherpataky Kuzmová z Inštitútu pre aktívne občianstvo aj Vlado Rafael z OZ eduRoma – Roma Education Project.