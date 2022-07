Teach for Slovakia privítalo tento rok 60 detí, letná škola sa koná už deviaty rok po sebe

Letná škola Teach for Slovakia sa koná už po deviatykrát. Tento rok privíta viac než 60 detí. Povedú ich ôsmi noví účastníci Teach for Slovakia, pre ktorých je letná škola súčasťou ich šesťtýždňovej prípravy v programe. Letná škola sa koná od 18. do 29. júla v priestoroch Základnej školy Riazanská v Bratislave.

Budúcnosť sú naše talenty

Účastníci letnej školy sú rozdelení do troch tried a počas dňa sa venujú matematike, anglickému jazyku, ale aj spoločenským a prírodným vedám. Téma aktuálneho ročníka je Budúcnosť sú naše talenty. Teach for Slovakia to uvádza v tlačovej správe.

Letnú školu navštívil i predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

„Je úžasné vidieť deti z rôzneho sociálneho prostredia ako spoločne pracujú s vysokým nasadením a záujmom v triedach aj počas prázdnin,” povedal Heger počas svojej návštevy. Ocenil tiež profesionalitu a prínos, aký majú ľudia z Teach for Slovakia pre školstvo.

„Je dôležité, aby sme zaviedli systémovú podporu overených inovácií do školstva, ktoré znamenajú dlhodobý pozitívny prínos pre Slovensko,” dodal premiér.

Cieľom je zlepšiť školstvo

Letné školy Teach for Slovakia inšpirovali aj ministerstvo školstva, ktoré začalo v roku 2020, po skončení prvej vlny pandémie, s organizovaním vlastných letných škôl.

Teach for Slovakia patrí do medzinárodnej siete Teach for All, ktorá sa usiluje o systémové zmeny vo vzdelávaní a najmä o zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Cieľom programu je zlepšiť školstvo a vzdelanostnú úroveň detí, nie len pomôcť niekoľkým školám. Na Slovensku program pôsobí od roku 2014.