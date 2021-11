Termín prihlásenia na Testovanie 5 a 9 sa blíži, po termíne už školy nebudú môcť robiť zmeny

Školy majú do utorka 30. novembra prihlásiť svojich žiakov na Testovanie 5 2022 (T5) a Testovanie 9 2022 (T9). Ako informoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na svojom webe, urobiť tak môžu elektronicky cez školské informačné systémy.

Tieto výstupy nie je potrebné posielať do spádového školského výpočtového strediska. T5 je naplánované na 18. mája 2022. T9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, respektíve maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským, sa má uskutočniť 6. apríla 2022.

Je potrebné potvrdiť aj neúčasť

T9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským bude 7. apríla 2022.

NÚCEM priblížil, že základné školy a osemročné gymnázia, ktoré nemajú žiakov v deviatom ročníku či v štvrtom ročníku, potvrdia neúčasť na T9 priamo v školskom informačnom systéme. Ani v tom prípade nemusia posielať vyhlásenie na príslušné školské výpočtové stredisko. Platí to aj v prípade prihlasovania žiakov na T5. Pre prihlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodním platí pre obe testovania, že je nutné ho uskutočniť do stanoveného termínu. „Po uplynutí tohto termínu nebude možné akceptovať akékoľvek zmeny ohľadom úprav testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a testy budú na ZŠ zaslané podľa údajov nahlásených v databáze,“ upozornil NÚCEM pri oboch testovaniach.

Dobrovoľne sa môžu zapojiť aj integrovaní

Zo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa do testovania zapájajú tí, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie, aj tí, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach. Dobrovoľne sa môžu do testovania zapojiť žiaci vzdelávajúci sa formou školskej integrácie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a žiaci, ktorí sú umiestnení z vážnych dôvodov v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Do testovania sa nezapájajú žiaci, ktorí sú dlhodobo či často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach. Títo žiaci sa nezapájajú ani do T9, a to ani v prípade, ak si podajú prihlášku na študijný odbor.