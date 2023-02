Testovanie 5 sa v tomto školskom roku ruší, dôvodov je podľa Horeckého viacero

V tomto školskom roku sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vzhľadom na to, že okolnosti spojené s dištančným vzdelávaním a jeho vplyvom na žiakov by neumožnilo plnohodnotne dosiahnuť ciele Testovania 5, minister školstva Ján Horecký rozhodol, že v školskom roku 2022/2023 sa testovanie neuskutoční. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR).

Rozdiel v kvalite vzdelávania

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 negatívne zasiahli aj do vyučovania na školách. Ako uviedlo ministerstvo školstva, dištančné vyučovanie spôsobilo v niektorých prípadoch rozdielnosti v kvalite poskytovaného vzdelávania. Všetko záviselo od možností jednotlivých škôl.

„Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov. Postupným zavádzaním opatrení, ktoré boli naviazané na pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch, dochádzalo k vzniku rozdielov medzi regiónmi,“ dodal rezort školstva.

Dôvodov je viacero

„Testovanie piatakov sme sa rozhodli zrušiť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je pandémia COVID-19, žiaci, ktorých by sme testovali, prežili dlhý čas na dištančnom vzdelávaní a vzdelávacie ciele sa líšili od tých štandardných. Zároveň, v tomto školskom roku sa spúšťa experimentálne overovanie nového kurikula,“ uviedol Horecký, a dodal že práve preto chcú diskutovať so školami, aby sa na to pripravili a spolupracovali. Vysvetlil, že ich nechcú ešte viac zaťažovať v týchto ťažkých časoch.

„Namiesto toho sa pripravujeme, po zavedení všetkých zmien v rámci Vzdelávania 21. storočia, na testovanie po treťom, piatom a deviatom ročníku,“ doplnil Horecký.